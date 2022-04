Γκουαρντιόλα: «Η Λίβερπουλ είναι ομάδα που χαίρεσαι να βλέπεις» (vid)

Ισόπαλο με σκορ 2-2 έληξε το ντέρμπι στο «Έτιχαντ» ανάμεσα στην Μάντσεστερ Σίτι και την Λίβερπουλ, αποτέλεσμα που δεν άφησε καμία ομάδα ευχαριστημένη.

Μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός των «πολιτών» Πεπ Γκουαρντιόλα, σε δηλώσεις που έκανε έσπευσε να αποθεώσει τους «κόκκινους», με τον ίδιο να τονίζει πως είναι μια ομάδα που χαίρεσαι να βλέπεις ενώ δοθείσης της ευκαιρίας δεν παρέλειψε να αποθεώσει και τον Γιούργκεν Κλοπ.

«Σέβομαι τόσο πολύ τον Γιούργκεν Κλοπ. Με έχει κάνει καλύτερο προπονητή. Δεν είμαστε φίλοι, δεν βλεπόμαστε, δεν έχουμε γευματίσει ποτέ μαζί. Ίσως το κάνουμε μια μέρα στο Hall of Fame. Έχω τον αριθμό του αλλά δεν τον παίρνω τηλέφωνο. Υπάρχει σεβασμός, ξέρει ότι το επόμενο Σάββατο θα προσπαθήσω να τον νικήσω.

Ήταν ένα ματς-διαφήμιση για την Premier League σε όλο τον κόσμο. Και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να νικήσουν. Αισθάνομαι ότι τους αφήσαμε να ‘’ζήσουν’’ στο ματς. Η Λίβερπουλ, όμως, είναι μία ομάδα που χαίρεσαι να βλέπεις. Έχουν απειλητικούς παίκτες στη γραμμή κρούσης, είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είμαι περήφανος για την εμφάνισή μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καταλανός προπονητής στις δηλώσεις του.



