Έρευνα της αστυνομίας για το επεισόδιο με τον Κριστιάνο και τον νεαρό φίλαθλο

To περιστατικό συνέβη μετά την ήττα της Μάντσεστερ Γιουναιτεντ από την Έβερτον το μεσημέρι του Σαββάτου.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με σχόλια, έδειχναν το διάσημο Πορτογάλο να χτυπάει με δύναμη το χέρι του νεαρού , καθώς χθες έφευγε από τον αγωνιστικό χώρο του «Goodison Park».

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο 37χρονος, είχε κάνει αυτή την ενέργεια και ο Κριστιάνο Ρονάλντο αργότερα μπήκε στο Instagram για να ζητήσει συγγνώμη για το περιστατικό.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ είπε ότι η υπάρχει επαφή και με τις δύο ομάδες, μετά από αναφορές για φερόμενη επίθεση.



«Καθώς οι παίκτες έφευγαν από το γήπεδο στις 14.30, αναφέρθηκε ότι ένα αγόρι δέχθηκε επίθεση από έναν από τους φιλοξενούμενους παίκτες καθώς έφευγαν από τον αγωνιστικό χώρο», είπε ο εκπρόσωπος. «Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι αξιωματικοί συνεργάζονται επί του παρόντος με την ποδοσφαιρική ομάδα της Έβερτον για να ελέγξουν το βίντεο κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες μαρτύρων για να διαπιστώσουν εάν έχει σημειωθεί παράβαση».



Cristiano Ronaldo smashed someone's phone after losing to Everton, according to fans at the ground 😳



(via @evertonhub) pic.twitter.com/a20z4Sg20F