Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Τζιοβάνι Ρέινα

Ο νέος τραυματισός του 19χρονου άσου της Ντόρτμουντ αποδείχθηκε σοβαρός.

Ο Ρέινα αποχώρησερός κουτσαίνοντας και με δάκρια στα μάτια από την αναμέτρηση της περασμένης Παρασκευής με την Στουτγκάρδη για το πρωτάθλημα.

Τα τελευταία ρεπορτάζ σχετικά με την κατάσταση του παίκτη αναφέρουν πως δεν αγωνιστεί ξανά στη φετινή σεζόν.

Ο Ρέινα έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς φέτος, μένοντας μήνες αγωνιστικής δράσης, ενώ κόντρα στην Στουτγκάρδη έπαιξε βασικός για πρώτη φορά από τα τέλη του περασμένου Αυγούστου.

Επίσης ο Γερμανός διεθνής κεντρικός αμυντικός Ματς Χούμελς τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα και θα μείνει εκτός για τις επόμενες εβδομάδες λόγω προβλήματος στον μηριαίο μυ.

Reyna Off after 1 min!!!!



Dortmund have SO many muscle-injuries….something wrong …@ViaplayFotball pic.twitter.com/CrbiLXTtV9