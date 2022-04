Το κλάμα του Ρέινα έπειτα από την νέα ατυχία και τον τραυματισμό του (pics)

Τελειωμό δεν έχει η κακοδαιμονία που κυνηγά τον Τζίο Ρέινα.

Ο Αμερικανός μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ αποχώρησε τραυματίας από το ματς των Βεστφαλών απέναντι στην Στουτγκάρδη (2-0), καθώς με το ξεκίνημα του αγώνα αισθάνθηκε μυϊκές ενοχλήσεις, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει.

Έπειτα από την εξέλιξη αυτή, ο ίδιος έβαλε τα κλάματα, ενώ παράλληλα ξέσπασε σε κραυγές απόγνωσης. Πλέον ο ίδιος θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου σε θεραπεία επανένταξης στους Βεστφαλούς μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως μαζί με το χτεσινό παιχνίδι της Ντόρτμουντ, ο Ρέινα έχει χάσει την φετινή σεζόν 29 αγώνες, λόγω προβλημάτων που έχουν προκύψει κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα να απουσιάσει για 160 μέρες συνολικά.

