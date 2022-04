Απίστευτο βίντεο με πυροβολισμούς σε ξενοδοχεία φίλων του ΠΑΟΚ! (vid)

Η πρώτη αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τον ΠΑΟΚ, για την προημιτελική φάση του Europa Conference League, σημαδεύτηκε από αρκετά επεισόδια, πριν και μετά τον αγώνα, με τους Γάλλους χούλιγκαν να είναι ιδιαίτερα προκλητικοί.

Νέο βίντεο (είχε δημοσιευθεί ακόμη ένα στο twitter) παρουσιάζει οπαδούς της Μαρσέιγ να έχουν πάρει θέση έξω από το ξενοδοχείο, όπου έμεναν πολλοί φίλαθλοι του Δικεφάλου και με αεροβόλα στα χέρια, τουλάχιστον πέντε με έξι άτομα σημαδεύουν τα παράθυρα και χτυπάνε συνεχώς!

