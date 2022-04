Οπαδός της Γουέστ Χαμ μπήκε στο γήπεδο την στιγμή που έψαχνε το γκολ για τη νίκη (vid)

«Ζωντανές» τις ελπίδες της για πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League διατήρηση η Γουέστ Χαμ, η οποία αναδείχτηκε ισόπαλη με σκορ 1-1 στην έδρα της με την Λιόν στο πρώτο προημιτελικό της ιστορίας της.

Ωστόσο, το παιχνίδι στιγματίστηκε από την εισβολή ενός ανόητου οπαδού των «σφυριών», ο οποίος μπήκε στο γήπεδο την στιγμή που η αγγλική ομάδα πίεζε και έψαχνε τον τρόπο, για να φτάσει στη νίκη παρά το γεγονός, ότι αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο λόγω της αποβολής του Κρέσγουελ.

Χαρακτηριστικές είναι οι οι αντιδράσεις των παικτών του Ντέιβιντ Μόγιες, οι οποίοι δυσαρεστήθηκαν έντονα, λόγω του ότι υπέστησαν... σαμποτάζ από δικό τους υποστηρικτή.

West Ham are drawing 1-1 at home, need a goal, on the counter-attack and one of their fans run on the pitch…🤦‍♂️ pic.twitter.com/YhHfIxDIBN