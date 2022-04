Ανανεώνει μέχρι το 2026 με την Μπαρτσελόνα ο Αραούχο, στο 1 δισ. ευρώ η ρήτρα αποδέσμευσης (pic)

Για την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ρόναλντ Αραούχο, αλλά και τον Γκάβι εργάζεται εδώ και μήνες η Μπαρτσελόνα.

Ο εκπρόσωπος του Ανδαλουσιανού μέσου Ιβάν Ντε Λα Πένια αναμένεται να έχει συνάντηση, με τους ιθύνοντες των «μπλαουγκράνα», στην οποία θα πέσουν οι υπογραφές των νέων συμβολαίων.

Αντίθετα, σ΄ότι έχει να κάνει με την περίπτωση του Ουρουγουανού άσου, ο εκπρόσωπος του Φλάβιο Πέρσμαν είχε συνάντηση πρόσφατα με τους ιθύνοντες των Καταλανών, στην οποία συζητήθηκε το μέλλον της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές και όπως όλα δείχνουν είναι θέμα ημερών οι υπογραφές.

Ο 23χρονος Ουρουγουανός αμυντικός αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τους «μπλαουγκράνα», μέχρι το 2026 με την ρήτρα αποδέσμευσης του να ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο ευρώ...

Paperworks will be ready «very soon» for Ronald Araújo and his new contract with Barcelona. Deal until June 2026 confirmed, including release clause for €1B. The official statement is matter of days. 🔴🇺🇾 #FCB



Barcelona are stil more than optimistic also on Gavi's extension.