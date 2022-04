Προπονητής Κ19 Ντιναμό Κιέβου: «Βιάζουν γυναίκες και παιδιά, χρειαζόμαστε όπλα» (pic)

Η πρώτη ουκρανική ομάδα, η οποία δίνει αγώνα μετά την ρωσική εισβολή έγινε η Κ19 της Ντιναμό Κιέβου, η οποία αντιμετώπισε επί ρουμανικού εδάφους την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για το UEFA Youth League.

Το ματς έληξε με σκορ 2-1, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς ο προπονητής των ηττημένων Ίχορ Κόστιουκ με τα όσα δήλωσε μετά το ματς ήταν αυτός που τράβηξε πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, σε δηλώσεις που έκανε ο ίδιος έκανε λόγο για «γενοκτονία» αναφερόμενος στον πόλεμο, ενώ μεταξύ άλλων επέστησε την προσοχή για την ανάγκη οπλισμού στην Ουκρανία.

«Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία αποτελεί γενοκτονία. Βιάζουν γυναίκες και παιδιά, αυτοί οι φασίστες σκοτώνουν και βασανίζουν πολίτες. Οι Ουκρανοί χρειάζονται όπλα, όσα περισσότερα γίνεται» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Dynamo Kyiv U19 Ihor Kostiuk after his team's defeat to Sporting: "What's happening now in Ukraine is genocide. They are raping women and children, these fascists are killing civilians and torturing them. Ukrainians need weapons. As many as possible" #Ukraine