Γκουαρντιόλα: «Τιμή μας που παλεύουμε με την Λίβερπουλ για το πρωτάθλημα» (vid)

Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ τίθενται αντιμέτωπες την Κυριακή (10/4) για την κατάκτηση του φετινού τίτλου στην Premier League.

Ο τεχνικός των «πολιτών» Πεπ Γκουαρντιόλα, μιλώντας στο επίσημο κανάλι της ομάδας ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση τα εξής: «Ανεβάσαμε τον πήχη στο αγγλικό ποδόσφαιρο και κατάλαβαν όλες οι υπόλοιπες ομάδες ότι έπρεπε κι εκείνες να κάνουν υπερβάσεις για να καταφέρουν να μας κοντράρουν ή να μας φτάσουν. Παράλληλα όμως κι εμείς οι δύο πιέζουμε ο ένας τον άλλον για την διεκδίκηση της κορυφής».

Στην συνέχεια των λεγομένων του, ο Καταλανός τεχνικός μίλησε για το +14 που είχε η ομάδα του από τους διώκτες της λέγοντας τα εξής: «Ακόμα κι εγώ δεν πίστευα τη διαφορά των 14 βαθμών και ήξερα ότι έχουμε ακόμα να παίξουμε με τη Λίβερπουλ που είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Αγγλία την τελευταία 10ετία, αλλά και στην Ευρώπη. Είναι τιμή μας να είμαστε σε αυτή τη θέση μαζί με τη Λίβερπουλ και να παλεύουμε για την Πρέμιερ Λιγκ με αυτό τον αντίπαλο. Το έχω ζήσει αυτό το μονοπώλιο των δύο ομάδων σε πρωτάθλημα, όταν ήμουν στην Ισπανία και την Γερμανία. Εδώ στην Αγγλία ήταν συνήθως 5-6 ομάδες, όμως τώρα τα τελευταία χρόνια είμαστε δυο που δίνουμε τη μάχη για τον τίτλο».

.@PepTeam previews our top of the table clash with Liverpool! 🔝#ManCity pic.twitter.com/DYyKBoNkiS