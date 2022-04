Οι οπαδοί της Λίβερπουλ τραγούδησαν στον Τσιμίκα το τραγούδι του… (vid)

Το γνωστό πλέον σύνθημα στον ρυθμό των Abba, που έχουν βγάλει για τον Κώστα Τσιμίκα τραγούδησαν οι φίλοι της Λίβερπουλ σε μπαρ στη Λισαβόνα μετά τη νίκη σε βάρος της Μπενφίκα.

Νίκη – μισή πρόκριση πέτυχε στο «Ντα Λουζ» της Λισαβόνας κόντρα στην Μπενφίκα (1-3) η Λίβερπουλ, η οποία έκανε το πρώτο της βήμα για την παρουσία της στα ημιτελικά του Champions League.

Έπειτα από το τέλος του αγώνα οι φίλοι των «κόκκινων», που βρέθηκαν στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, προκειμένου να συμπαρασταθούν στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ πήγαν σε ένα μπαρ όπου και άρχισαν να χορεύουν και να τραγουδούν.

Από το πανηγυρικό αυτό κλίμα, δεν θα μπορούσε να λείπει το σύνθημα που έχουν βγάλει οι φίλοι της αγγλικής ομάδας για τον Κώστα Τσιμίκα στον ρυθμό των Abba. «Tsimi - Tsimi - Tsimi, Our Kostas Tsimikas. His passport says he's Greek but we all know that he's scouse» αναφέρει χαρακτηριστικά αυτό.