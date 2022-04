Μπενζεμά... the legend: Μόλις ο δεύτερος με δύο σερί χατ τρικ στα νοκ άουτ!

Ο Γάλλος στράικερ πραγματοποιεί την κορυφαία σεζόν της καριέρας του με τους Μαδριλένους και με τα... όργια που έκανε στο Λονδίνο, έχει φέρει τη Ρεάλ μία ανάσα από τα ημιτελικά του Champions League, στον δρόμο για το 14ο τρόπαιο της ιστορίας της.

Ο Μπενζεμά έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία της "βασίλισσας" που φτάνει τα 37+ γκολ μέσα σε μία σεζόν. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το έχει πετύχει οχτώ (!) φορές, ο Ούγκο Σάντσεθ δύο κι από μία οι Πούσκας και Ντι Στέφανο.

Ακόμη ο διεθνής στράικερ έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του Champions League που κάνει χατ τρικ σε δεύτερο διαδοχικό αγώνα, μετά τους Λουίζ Αντριάνο (2014), Μέσι (2016) και Κριστιάνο Ρονάλντο (2017). Μαζί με τον Πορτογάλο όμως ο Μπενζεμά είναι οι μοναδικοί που το πέτυχαν στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Players who scored hat-trick in TWO CONSECUTIVE Champions League #UCL matches.



▪️ Luiz Adriano in 2014.

▪️ Messi in 2016.

▪️ Cristiano in 2017*.

▪️ BENZEMA in 2022*.



[*] only ones to do so it knockout round matches.