Ρόμπερτσον: «Μου πέταξαν αρκετούς αναπτήρες, ελπίζω να τους βοηθήσει να κόψουν το κάπνισμα» (vid)

Νικηφόρα πέρασε από το «Ντα Λουζ» της Λισαβόνας η Λίβερπουλ, η οποία επικράτησε με 3-1 της Μπενφίκα, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά του Champions League.

Η ήττα αυτή προκάλεσε θυμό στους οπαδούς των Λουζιτανών, με ορισμένους εξ αυτών να ξεσπούν πετώντας αναπτήρες στον Άντι Ρόμπερτσον. Ο Σκωτσέζος αριστερός αμυντικός των «κόκκινων», σε δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του ματς στο BT Sport μίλησε για την συμπεριφορά των φίλων της Μπενφίκα.

«Δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένοι, σωστά; Μου πέταξαν αρκετούς αναπτήρες, ελπίζω τουλάχιστον να τους βοηθήσει να σταματήσουν το κάπνισμα και να κρατήσουν τα θετικά. Όμως, βλέπουμε συχνά ανθρώπους να χτυπιούνται και τέτοια πράγματα. Ήταν πολύ κοντά μου, αλλά κανένας δεν με χτύπησε. Ξέρω πότε είναι αργά στο παιχνίδι και απογοητεύεσαι, αλλά γνωρίζεις ότι δεν πρέπει να πετάς αντικείμενα στο γήπεδο και να προσπαθείς να βλάψεις τον κόσμο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος στα λεγόμενα του.

