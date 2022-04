H... ντροπή της Ατλέτικο: Πρώτη ομάδα ever που έβγαλε ημίχρονο χωρίς σουτ στο Τσάμπιονς Λιγκ!

Το γκολ του Ντε Μπρόινε "τιμώρησε" τελικά το αντιποδόσφαιρο της Ατλέτικο στο Μάντσεστερ, με τη Σίτι να παίρνει έστω και δύσκολα τη νίκη με 1-0 στον πρώτο προημιτελικό του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του, αφού η ομάδα του έπαιξε όλη πίσω και περίμενε τους Άγγλους, σε σημείο να καταγράψει ένα στατιστικό ρεκόρ που κάθε άλλο παρά περιποιεί τιμή για τους "ροχιμπλάνκος".

Συγκεκριμένα, στο πρώτο ημίχρονο η Ατλέτικο δεν έκανε ούτε ένα σουτ, είτε εντός είτε εκτός εστίας, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του Τσάμπιονς Λιγκ!

