Κλοπ: «Δεν είναι ρεαλιστικό να κατακτήσουμε τέσσερις τίτλους – Φαβορί για τρεμπλ η Σίτι» (vid)

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, παραχώρησε μία συνέντευξη στο BT Sport Football μιλώντας μεταξύ άλλων για τη διεκδίκηση των τεσσάρων στόχων της ομάδας του στη φετινή σεζόν, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη μεγάλη του αντίπαλο, Μάντσεστερ Σίτι, την οποία έχρισε φαβορί για τους τρεις τίτλους, του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Αγγλίας, αλλά και αυτόν του Champions League.

Η απάντηση που έχει… ζουμί αφορά την ερώτηση του Κράουτς στον Κλοπ αν το quadrable είναι εφικτός στόχος για τη Λίβερπουλ.

«Δεν είναι ρεαλιστικός στόχος, και στην πραγματικότητα ποτέ δεν ήταν. Δεν είναι -δεν μπορεί να είναι- τυχαίο ότι καμία ομάδα δεν τα έχει καταφέρει στην Αγγλία. Σίγουρα για εμάς είναι ακόμα πιο δύσκολο λόγω του προγράμματος. Αν ήμασταν είκοσι βαθμούς μπροστά στο πρωτάθλημα θα ήταν διαφορετικό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν μας απασχολεί τόσο πλέον το πρωτάθλημα. Ξέρετε όμως ότι δεν είναι έτσι, αντίθετα πρέπει να κερδίζουμε τα πάντα σε όλα τα παιχνίδια και αυτή η συνθήκη κάνει το quadrable εξαιρετικά απίθανο.

Κερδίσαμε το League Cup αλλά ρεαλιστικά η Σίτι είναι το φαβορί για τους υπόλοιπους τίτλους. Δεν θέλω να σταματήσω τα συναισθήματα του κόσμου, δεν θέλω ο κόσμος να σταματήσει να ονειρεύεται όμως νομίζω ότι και οι ίδιοι καταλαβαίνουν την δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήματος. Τα όνειρα του κόσμου δεν μας δημιουργούν πίεση, ίσα ίσα που είμαι πολύ χαλαρός και ευχαριστημένος με την ομάδα μου γιατί είμαστε μέσα σε όλους τους στόχους, και αν καταφέρουμε να κερδίσουμε έστω και έναν από τους υπολειπόμενους τίτλους θα είναι κάτι φανταστικό».

Οι δηλώσεις του Κλοπ «προσγειώνουν» τους οπαδούς της Λίβερπουλ, οι οποίοι μετά την κατάκτηση του League Cup κόντρα στην Τσέλσι, ελπίζουν ότι μπορούν να γίνουν η πρώτη αγγλική ομάδα που θα πανηγυρίσει τέσσερις τίτλους σε μία σεζόν.

