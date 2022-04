Χωρίς Χιμένες απέναντι στην Σίτι η Ατλέτικο (pic)

Την προετοιμασία της για τον πρώτο προημιτελικό του Champions League, απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι που θα γίνει την Τρίτη (5/4) ολοκλήρωσε την Δευτέρα (4/4) η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο τεχνικός των «ροχιμπλάνκος» Ντιέγο Σιμεόνε, δεν μπορεί να υπολογίζει για τον συγκεκριμένο αγώνα στις υπηρεσίες του βασικού του στόπερ Χοσέ Μαρία Χιμένες, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις που αποκόμισε στο παιχνίδι με την Αλαβές.

Εκτός από τον Ουρουγουανό βασικό στόπερ της ομάδας, ο Αργεντινός τεχνικό της ομάδας της ισπανικής πρωτεύουσας δεν μπορεί να υπολογίζει ακόμα και στις υπηρεσίες του Γιανίκ Καράσκο που είναι τιμωρημένος.

The squad list for the first leg of the Champions League quarterfinals! 👇 pic.twitter.com/i1XXmwIivn