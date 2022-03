O Έρικσεν επιστρέφει στο «Πάρκεν»: «Ποτέ δεν είσαι έτοιμος για κάτι τέτοιο» (vid)

Η Δανία αντιμετωπίζει σήμερα την Σερβία σε φιλικό παιχνίδι και ο Δανός άσος θα αγωνιστεί, ξανά ως αρχηγός της εθνικής ομάδας της χώρας του, στο γήπεδο που έζησε την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του.

Θα μπει πάλι ο Έρικσεν στον αγωνιστικό χώρο που κατέρρευσε, μετά από καρδιακή ανακοπή, στη διάρκεια του αγώνα της Δανίας με τη Φινλανδία για τους ομίλους του EURO.

«Σίγουρα δεν μπορείς ποτέ να είσαι έτοιμος για τέτοιες στιγμές» ήταν τα λόγια του Έρικσεν όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Δανός έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς αγωνιζόμενος στην Πρέμιερ Λιγκ με την Μπρέντφορντ, αλλά και με την εθνική ομάδα της Δανίας, με την οποία πήρε χρόνο συμμετοχής στο φιλικό με την Ολλανδία πριν από μερικές ημέρες.

🗣 "It's something that you can't prepare."



Chistian Eriksen reflects on returning the Parken Stadium where he unfortunately suffered a cardiac arrest in June pic.twitter.com/5qdNdu7a1S