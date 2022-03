Συγκινητικό! Γιατί οι φανέλες των Άγγλων διεθνών δεν έγραφαν τα ονόματά τους (vids)

Οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν στο «Γουέμπλεϊ» το απόγευμα του Σαββάτου με τους παίκτες του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ να νικούν με 2-1.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο οι Άγγλοι διεθνείς βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο με φανέλες που δεν είχαν τα ονόματά τους.

Ο λόγος αυτής της πρωτοβουλίας είχε ως κίνητρο τη στήριξη των 900.000 ανθρώπων που πάσχουν από άνοια. Σε αυτούς που ξεχνούν ακόμα και τα ονόματα των αγαπημένων προσώπων τους.

Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, οι φανέλες των ποδοσφαιριστών θα δημοπρατηθούν και τα έσοδα θα διατεθούν στην Εταιρεία Νόσου του Αλτσχάιμερ.

«Το ποδόσφαιρο πρέπει να μείνει αξέχαστο. Δυστυχώς, για κάποιους, δεν είναι. Το σημερινό παιχνίδι των 'λιονταριών'είναι αφιερωμένο στην Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ, καθώς χρησιμοποιούμε τη δύναμη του ποδοσφαίρου για να βοηθήσουμε να αλλάξει προς το καλύτερο τη ζωή των ανθρώπων που πλήττονται από άνοια», ήταν το μήνυμα.

Football should be unforgettable. Unfortunately, for some, it isn't.



Today's #ThreeLions game is dedicated to @alzheimerssoc, as we use the power of football to help change the lives of people affected by dementia for the better.pic.twitter.com/bH34YmlD3Y