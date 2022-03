Επικό τραγούδι των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Τσιμίκα σε ρυθμούς Abba (vid)

Ένα τραγούδι… έπος σε ρυθμούς των Abba συνέθεσαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ για τον Κώστα Τσιμίκα, με αφορμή το παράπονο για το ότι δεν δεν είχε δικό του σύνθημα.

Το νέο σύνθημα που του έβγαλαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ, θα μπορεί πλέον να τραγουδάει ο Κώστας Τσιμίκας.

Πιο συγκεκριμένα οι φίλοι των «κόκκινων» εμπνεύστηκαν ένα… έπος για τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, στον ρυθμό των Abba. «Tsimi - Tsimi - Tsimi, Our Kostas Tsimikas. His passport says he's Greek but we all know that he's scouse» αναφέρεται χαρακτηριστικά σε αυτό.

Σε ελεύθερη μετάφραση το τραγούδι σημαίνει: «Το διαβατήριο του δικού μας Κώστα Τσιμίκα λέει μεν πως είναι Έλληνας, όλοι ξέρουμε όμως είναι παιδί της πόλης του Λίβερπουλ και είναι scouse».