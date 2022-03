Πέρασε από συνέντευξη για να αναλάβει την Γιουνάιτεντ ο Τεν Χαγκ (pic)

Από συνέντευξη προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την νέα αγωνιστική περίοδο πέρασε ο Έρικ Τεν Χαγκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail» ο Ολλανδός τεχνικός του Άγιαξ βρίσκεται στη λίστα με τους προπονητές που απασχολούν την διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων». Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν δεν είναι ο μοναδικός που θα περάσει από συνέντευξη, καθώς το ίδιο θα συμβεί και με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους προπονητές, προκειμένου οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου να καταλήξουν στον εκλεκτό για την νέα σεζόν.

Την διαδικασία για την εξεύρεση του νέου τεχνικού τρέχουν από κοινού, ο διευθυντής ποδοσφαίρου Τζον Μούρτοχ και ο τεχνικός διευθυντής Ντάρεν Φλέτσερ. Αρχικά προχώρησαν σε συζητήσεις και στην συνέχεια θα προχωρήσουν σε επίσημες συνεντεύξεις. Μετά τον Τεν Χαγκ σειρά αναμένεται να πάρουν οι Μαουρίτσιο Ποκετίνο, Τζουλιέν Λοπετέγκι και Λουίς Ενρίκε.

Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί πως το φαβορί είναι ο Τεν Χαγκ. Από την πλευρά τους οι διοικούντες της Γιουνάιτεντ επιθυμούν να κλείσουν την υπόθεση προπονητή, μέχρι το τέλος του μήνα, προκειμένου ο νέος προπονητής να αναλάβει το συντομότερο δυνατό.

