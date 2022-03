Ρεσιτάλ Κούρτιτς έξω από το ΟΑΚΑ: «Δεν παίζω στον ΠΑΟΚ, είμαι μεγάλος θαυμαστής του»

Σε μεγάλα κέφια οι παίκτες του ΠΑΟΚ μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ και με φόντο τη διακοπή - Ρεσιτάλ από τον Κούρτιτς που τραγούδησε στον Τσόλακ και απάντησε με μία μυθική ατάκα στον Ζοσέ Μπότο.

Την ώρα που ο Αντόνιο Τσόλακ έκανε δηλώσεις έξω από το ΟΑΚΑ, πέρασε από δίπλα του ο Γιασμίν Κούρτιτς, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να σταματήσει δίπλα στον συμπαίκτη του, αρχίζοντας να τραγουδά: «Τσόκι, Τσόκι, Τσόκι γκολ, μην πασάρεις, απλά βάλε γκολ (σ.σ. Coki goal, don’t pass the ball, just score the goal) με τον Ζοσέ Μπότο να μπαίνει στη συζητήση!

Συγκεκριμένα, ο αθλητικός διευθυντής του Δικεφάλου έσπευσε να σημειώσει με διάθεση χιούμορ πως θα τιμωρήσει με πρόστιμο τον Κούρτιτς γιατί δεν φορούσε από πάνω φόρμα του ΠΑΟΚ, με τον Σλοβένο να το συνεχίζει με μία μυθική ατάκα: «δεν παίζω στον ΠΑΟΚ, είμαι μεγάλος θαυμαστής του…»