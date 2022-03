Τσάβι: «Θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει περισσότερα γκολ στην Ρεάλ» (vid)

Με το επιβλητικό 4-0 επικράτησε της Ρεάλ, στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» σε αγώνα για την 29η αγωνιστική της La Liga.

Ο τεχνικός των «μπλαουγκράνα» και παλαίμαχος άσος τους Τσάβι, σε δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του ματς, δεν έκρυψε την χαρά του για την νίκη αυτή των παικτών του, λόγω της έντονης κριτικής που είχε ασκηθεί στους ίδιους το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Μάλιστα ο ίδιος υποστήριξε ότι το σκορ, θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερο για τους Καταλανούς, ενώ δοθείσης της ευκαιρίας έκανε σύγκριση το αποτέλεσμα αυτό με το 6-2 των «μπλαουγκράνα» το 2009, παιχνίδι όπου και είχε αγωνιστεί.

«Το ματς που κάναμε μπορεί να συγκριθεί με το 2-6 που φέραμε σε αυτό το γήπεδο το 2009. Ήμασταν πολύ καλύτεροι από την Ρεάλ και φεύγουμε με έναν χαμόγελο στα πρόσωπά μας. Η Μπαρτσελόνα οφείλει να το γιορτάσει, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή. Κάναμε ένα θεαματικό παιχνίδι και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα γκολ. Είμαι πολύ χαρούμενος για τους παίκτες μου, κάποιοι ήταν σε μία δύσκολη φάσης της καριέρας τους, όπου δέχτηκαν σκληρή κριτική» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος στην αρχική του τοποθέτηση.

Στην συνέχεια των λεγομένων του πρόσθεσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Δεν χρειάζομαι τη δόξα. Μην με δοξάζετε εμένα, αλλά τους παίκτες μου. Δεν νιώθω σαν να έκανα προσωπική νίκη, αλλά ήταν ομαδική η προσπάθεια. Η νίκη αυτή δεν είναι τίτλος. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε επειδή έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε. Δεν έχουμε ακόμα εκπληρώσει τους στόχους μας τη φετινή σεζόν. Η La Liga παραμένει δύσκολη αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια».

