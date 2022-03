Αλλάζουν τα κριτήρια για τη «Χρυσή Μπάλα»: πως θα απονέμεται

Η αποκάλυψη έγινε από το France Football και τη L'Equipe για το βραβείο που απονέμεται κάθε χρόνο στον καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστό, το τρόπαιο θα απονέμεται πια στον κορυφαίο παίκτη και στην κορυφαία παίκτρια με βάση την απόδοσή τους ανά σεζόν.

«Μια από τις κύριες μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν να την καταστήσουν πιο ευανάγνωστη» ανακοίνωσε το γαλλικό περιοδικό.

Με τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 στο Κατάρ τον Νοέμβριο, οι καλύτεροι παίκτες θα βραβευτούν κατά τη διάρκεια της Χρυσής Μπάλας 2023.

Το France Football έκανε και άλλες αλλαγές, όπως την παρουσία του Ντιντιέ Ντρογκμπά στην επιτροπή που είναι αρμόδια για την επιλογή των υποψηφίων. Επιπλέον η κριτική επιτροπή θα περιλαμβάνει τώρα μόνο 100 ψηφοφόρους για τη «Χρυσή Μπάλα» των ανδρών (από 170 προηγουμένως), που αντιστοιχούν στις 100 πρώτες χώρες της κατάταξης της FIFA και 50 για τις γυναίκες

Η «Χρυσή Μπάλα» είναι ατομικό βραβείο. Γι' αυτό το France Football αποφάσισε να αλλάξει τα κριτήρια απονομής. Η συλλογική πτυχή και τα τρόπαια που κατακτήθηκαν θα έχουν δεύτερο ρόλο στα κριτήρια, καθώς αυτό που προέχει είναι η ατομική απόδοση του κάθε ποδοσφαιριστή τη σεζόν.

