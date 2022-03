ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος του ματς με την Λαμία ο Ζαμπά

Ο Λέο Ζαμπά με τρομερή κούρσα στη βροχή και άψογο τελείωμα άνοιξε το δρόμο της νίκης για τον ΠΑΟΚ στη Λαμία και αναδείχθηκε από τους φίλους του Δικεφάλου ως ο Fans Man of the Match, στην σχετική ψηφοφορία που διοργάνωσαν οι «ασπρόμαυροι».

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Λέο Ζαμπά αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στη Λαμία στο “Αθανάσιος Διάκος” για την 26η αγωνιστική της Super League Interwetten 2021-22.

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τις υποχρεώσεις του στην κανονική διάρκεια της Super League Interwetten με ένα δύσκολο διπλό στη Λαμία σε ένα βαρύ γήπεδο και με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου πέτυχε ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, έπαιξε καλά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και πήρε το τρίποντο.

Πρωταγωνιστής ο Λέο Ζαμπά. Ο Βραζιλιάνος ήταν αυτός που έδωσε τη λύση στο πρώτο ημίχρονο και άνοιξε το σκορ με ένα όμορφο γκολ, ενώ ήταν μέσα σε όλες σχεδόν τις φάσεις του ΠΑΟΚ στην επίθεση.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα ο Ζαμπά συγκέντρωσε το 51,14% των ψήφων του κοινού και πήρε το βραβείο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Στέφαν Σβαμπ που έκανε μία γεμάτη εμφάνιση, δίνοντας και την ασίστ στο γκολ του Ζαμπά, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο έτερος σκόρερ του Δικεφάλου, Γιάννης Μιχαηλίδης.