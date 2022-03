Όλα μηδέν! Εξαφανισμένος ο Μέσι στα εννέα τελευταία παιχνίδια κόντρα στη Ρεάλ (pic)

Όπως και στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ, έτσι και στη ρεβάνς της Μαδρίτης, ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν ήταν... άφαντος.

Με τη χθεσινή αναμέτρηση, ο Μέσι έφτασε τα εννέα σερί παιχνίδια χωρίς συμμετοχή σε κάποιο γκολ απέναντι στη «βασίλισσα»!

Lionel Messi's last nine games against Real Madrid:



0 goals, 0 assists

0 goals, 0 assists

0 goals, 0 assists

0 goals, 0 assists

0 goals, 0 assists

0 goals, 0 assists

0 goals, 0 assists

0 goals, 0 assists



Knocked out in the last 16 in back-to-back seasons. 🤯 pic.twitter.com/oc3gqkOXTW