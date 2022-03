Έγραψε ιστορία ο Μπενζεμά, ξεπέρασε Ντι Στέφανο: «Η Ρεάλ δεν τα παρατάει ποτέ»!

3 - All-time top scorers for @realmadriden in all competitions:



450 - Cristiano Ronaldo 🇵🇹

323 - Raúl González Blanco 🇪🇸

309 - KARIM BENZEMA 🇫🇷

308 - Alfredo Di Stéfano 🇦🇷🇪🇸



Olimpo. pic.twitter.com/hDQRrmAPKY