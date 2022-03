Τι ομάδα είσαι; (1o μέρος)

Είναι το πρωτάθλημα του Άλκη. Είναι το πρωτάθλημα που δε θα ξεχαστεί ποτέ και το SDNA παρουσιάζει σε δύο μέρη τα πεπραγμένα των 16 ομάδων που ολοκλήρωσαν τη σεζόν κάτω από τη σκιά της δολοφονίας του 19χρονου φίλαθλου του Άρη.

Στο πρώτο μέρος του αφιερώματος οι έξι πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος, οι οποίες θα ριχτούν στη μάχη των πλέι οφ με στόχο αφενός τον τίτλο (σ.σ. αν και μοιάζει ξεκάθαρος ο πρωταθλητής) και αφετέρου των ευρωπαϊκών εισιτηρίων.

Τι ομάδα είσαι;

Ολυμπιακός

Ακόμα ένα πρωτάθλημα που μοιάζει τελειωμένη υπόθεση για τον Ολυμπιακό, παρότι εκκρεμούν στα πλέι οφ. Οι ερυθρόλευκοι έδειξαν ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο από την περασμένη σεζόν, από τα προηγούμενα χρόνια εν γένει. Αποτελεσματικοί, κυνικοί, επαγγελματίες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις με κακές εμφανίσεις, χωρίς να αποδώσουν καλό ποδόσφαιρο και ειδικά στον δεύτερο γύρο, χωρίς καν να ικανοποιούν με τις εμφανίσεις τους! Ε, και; Η δουλειά έγινε και δεν είναι ντροπή να γραφτεί ότι έγινε και με σχετική ευκολία…

MVP: Ο Τόμας Βάλτσικ είχε ορισμένα εξαιρετικά ματς και μπήκε στις καρδιές των οπαδών του Ολυμπιακού, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί ήταν συνεπής και ο Γιώργος Μασούρας εξαιρετικός ως τα Χριστούγεννα, αλλά αν ψάχνουμε για πολυτιμότερο παίκτη, τότε πάμε στον Γιαν Εμβιλά. Έπαιξε σε 23 από τα 26 ματς της σεζόν, και με επιστέγασμα στο γκολ που σημείωσε απέναντι στην ΑΕΚ ήταν ο πολυτιμότερος και σταθερότερος παίκτης του Ολυμπιακού.

Απογοήτευση: Η σημερινή είδηση «πολύ δύσκολη η παραμονή του Ονιεκουρού στον Ολυμπιακό» μοιάζει και με τρολάρισμα! Ο Νιγηριανός ήταν τόσο απογοητευτικός που έγινε αφορμή αυτοσαρκασμού. Δεν πρόσφερε σχεδόν τίποτα, έδωσε αφορμές για να συζητείτε για οτιδήποτε άλλο εκτός από την απόδοσή του και είναι όχι μόνο η απογοήτευση του Ολυμπιακού, αλλά και ανάμεσα στης χρονιάς. Μια χρονιά που γενικά ο Ολυμπιακός πήρε ελάχιστα από τις μεταγραφές του, πλην του Βάλτσικ.

Coach Corner: Και μόνο το γεγονός ότι ανανέωσε το συμβόλαιό του για δύο ακόμα χρόνια μαρτυρά την εκτίμηση που υπάρχει στο πρόσωπο του Πέδρο Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος αν εξαντλήσει το συμβόλαιό του θα γράψει ιστορία στον Ολυμπιακό, όμως δίπλα στους αριθμούς όλοι έχουν την απαίτηση να δουν κάτι καλύτερο από το φετινό.

High: Οκτώβριος με νίκη επί του ΠΑΟΚ, Νοέμβριος με νίκη επί της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και ήταν 21 Νοεμβρίου όταν ο Ολυμπιακός ουσιαστικά «καθάρισε» με την υπόθεση του τίτλου και έμοιαζε αδιανόητο με τη διαφορά που είχε πάρει, να τον χάσει. Όπως και συνέβη.

Low: Δύο συνεχόμενες ισοπαλίες 0-0, ακολουθούμενες από την ήττα στο κύπελλο από τον Παναιτωλικό και σίγουρα ο Γενάρης ήταν δύσκολος για τον Ολυμπιακό. Η λευκή ισοπαλία στη Ριζούπολη είναι το χειρότερο αποτέλεσμα της σεζόν.

What if: Με δεδομένο το πρόβλημα δημιουργικά και επιθετικά, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απορία και εικασία από το πόσο διαφορετικός θα μπορούσε να είναι ο φετινός Ολυμπιακός, αν είχε τον Κώστα Φορτούνη στη σύνθεσή του.

Τι ομάδα είσαι;

ΠΑΟΚ

Οι ανίκητοι έχουν επιστρέψει, αλλά άργησαν τόσο ώστε να έχουν εξαφανιστεί τα φαγητά από τον μπουφέ. Οπότε δεν είναι και τόσο περίεργο ότι θα μείνουν νηστικοί. Ο ΠΑΟΚ είχε δύο πρόσωπα στη σεζόν και αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του μέχρι τον Δεκέμβριο, όταν και τα δύο συνεχόμενα ηλεκτροσόκ τον ανάγκασαν να βάλει το πόδι στο γκάζι και να μην το σηκώσει έκτοτε. Λογικά, δε θα έχει πρόβλημα να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, τη στιγμή που έχει ακόμα ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τα ημιτελικά κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακό και τα πλέι οφ, όπου έχει αφήσει ανοικτές υποχρεώσεις και θέλει νίκες γοήτρου.

MVP: Με κλειστά μάτια… Ή μήπως κλειστά αυτιά; Ο Γιασμίν Κούρτιτς είναι εξαιρετικός στις εκτελέσεις πέναλτι, αλλά τα μάθατε τα νέα; Είναι εκπληκτικός και στις εκτελέσεις φάουλ, είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και προκαλεί πανικό στους αντίπαλους γκολκίπερ όταν η μπάλα στήνεται έξω από την περιοχή, με τον τρόπο που κάποτε τον προκαλούσε ο Κώστας Φρατζέσκος ή ο Βασίλης Τσιάρτας.

Απογοήτευση: Δεν μένει πια εδώ, όμως ο Κάρολ Σφιντέρσκι ο οποίος πουλήθηκε σχεδόν πέντε εκατομμύρια και πλέον αγωνίζεται στο MLS, ήταν μέχρι τον Δεκέμβριο η απογοήτευση για τον ΠΑΟΚ. Στα 33 ματς που πρόλαβε να αγωνιστεί σε όλες τις διοργανώσεις με τον δικέφαλο του βορρά, σκόραρε μόλις τέσσερις φορές και ήταν πολύ μακριά από εκείνο που περίμενε ο κόσμος του ΠΑΟΚ.

Coach Corner: Άλλαξε σκουφιά, άλλαξε ζακέτες, δεν θέλουμε να ξέρουμε τι άλλο μπορεί να άλλαξε, αλλά τα κατάφερε. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει φτιάξει εκ νέου μια ομάδα που αρνείται να χάσει και να παραδοθεί στο γήπεδο και η επιστροφή του στην Τούμπα, έχει φέρει την πεζοδρόμηση για τις επιτυχίες.

High: Πολλά αποτελέσματα είχαν τη δική τους αξία για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο εκείνο το 0-4 στα Γιάννινα ήταν το πιο εμφατικό μήνυμα που μπορούσε να στείλει ότι θα βγει από την κρίση και θα είναι η ομάδα που πρέπει να είναι.

Low: Το διάστημα από τις 21 Νοεμβρίου ως τις 5 Δεκεμβρίου. Σε δύο εβδομάδες έχει από τον Ατρόμητο, τον Άρη, τον Ιωνικό, δεν κέρδισε τη Σλόβαν, ούτε τη Λάρισα και έμοιαζε να μπάζει νερά. Εντέλει, έριξε σιλικόνη, έκλεισε τις τρύπες και έγινε καλύτερος από πριν.

What if: Είναι προφανής η απορία πώς θα ήταν ο ΠΑΟΚ αν είχε τον Σέρτζιο Ολιβέιρα, αλλά ακόμα πιο προφανής ποια θα ήταν θέση του, η πορεία του και τι εικόνα θα είχε η βαθμολογία, αν ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε βρει νωρίτερα τη χημεία που χρειαζόταν η ομάδα του για να φέρνει τα αποτελέσματα που έχει εδώ και τρεις μήνες.

Τι ομάδα είσαι;

ΑΕΚ

Πάλι ΑΕΚ, πάντα ΑΕΚ, πόσο ΑΕΚ… Η χρονιά καρμπόν με τις προηγούμενες. Εκείνη που ξεκινάει καλά, κάτι στραβώνει στην πορεία, αλλάζει ο προπονητής, έρχονται μερικά θετικά αποτελέσματα, αλλά όχι νίκες στα ντέρμπι, πέφτει εκ νέου η απόδοση, έρχεται άλλος προπονητής, αλλάζει ξανά ο προπονητής, έρχεται ο Μανόλο Χιμένεθ, και κάπως έτσι πάει η ΑΕΚ στα πλέι οφ για να σώσει ό,τι έχει απομείνει να σωθεί, για να βάλει τις βάσεις για την επόμενη σεζόν, στην οποία ουδείς γνωρίζει πώς θα καταφέρει να αποφύγει το ίδιο μοτίβο.

MVP: Χωρίς συζήτηση. Σέρχιο Αραούχο! Για τα γκολ, για το ήθος, για το πείσμα του, για το πάθος του, για την αντίδραση στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την επιμονή του να κρατάει την ΑΕΚ στο επίπεδο που θέλει ο κόσμος της να τη βλέπει.

Απογοήτευση: Σίγουρα ο Ντάμιεν Λε Ταλέκ. Βάσει προσδοκιών θα μπορούσε να είναι και ο Στίβεν Τσούμπερ, ωστόσο ο Ελβετός πρόσφερε στην ΑΕΚ, έστω κι αν η απόδοσή του είναι σταθερά φθίνουσα και δεν έχει βοηθήσει σε κανένα μεγάλο ματς. Ο Γάλλος αμυντικός μέσος ήταν η μεταγραφή που δε βγήκε και με δεδομένο το ρόλο για τον οποίο αποκτήθηκε, «έκοψε» την ΑΕΚ στα δύο.

Coach Corner: Βλάνταν Μιλόγεβιτς, Αργύρης Γιαννίκης και στο φινάλε Σωκράτης Οφρυδόπουλος. Η ΑΕΚ άφησε τον Σέρβο να φύγει, χωρίς να είναι και ιδιαίτερα ικανοποιημένη μαζί, πήρε τον Έλληνα τεχνικό, τον στήριξε, τού ανανέωσε το συμβόλαιο, για να λύσει εντέλει και το νέο συμβόλαιο και το παλαιό μαζί του, και να πορευτεί στο φινάλε της σεζόν με υπηρεσιακό προπονητή. Τίποτα καινούργιο στο βασίλειο της Ένωσης.

High: Η νίκη επί του Άρη με 2-1. Δεν ήταν αυτό καθαυτό το αποτέλεσμα, αλλά ήταν το σερί των οκτώ αγώνων με μόλις μία ήττα που κρατούσε την ΑΕΚ ζωντανή για τη διεκδίκηση του τίτλου. Μετά ήρθε ο Απόλλων. Και μετά ο Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ. Και δεν πήγε καθόλου καλά αυτό…

Low: Η ήττα από τον Βόλο στο ΟΑΚΑ. Επειδή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ομάδα που έφευγε με διπλό από το Μαρούσι, έπειτα από τον ΟΦΗ και τον Παναιτωλικό. Υπήρχε και πιο κάτω, αλλά ήταν στο κύπελλο και δε χωράει σε αυτό το αφιέρωμα.

What if: Θα είχε πάει χειρότερα η ΑΕΚ αν δεν είχε αλλάξει προπονητή; Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς χρεώθηκε τον αποκλεισμό από την Βελέζ και την ήττα από τον ΠΑΟΚ, ωστόσο μέχρι να αποχωρήσει είχε καλύτερα αποτελέσματα από τον διάδοχό του.

Τι ομάδα είσαι;

Άρης

Save the best for last, συνηθίζουμε να λέμε και η τελευταία εντύπωση όντως βοηθάει να ξεχαστούν τα αμέτρητα σκαμπανεβάσματα στη σεζόν του Άρη. Ο Χερμάν Μπούργος έφερε έναν διαφορετικό αέρα και μια πιο σκληρή και winning mentality στον Άρη, που πήρε πίσω τους βαθμούς που του είχαν αφαιρεθεί και έκλεισε τη χρονιά στην τέταρτη θέση και μόλις ένα πόντο πίσω από την ΑΕΚ, και συνεπώς με τη δυνατότητα να την προσπεράσει στα πλέι οφ. Σταθερά, λοιπόν, σε ανοδική πορεία και παρότι συγκέντρωσε έξι βαθμούς λιγότερους από πέρυσι, είναι και πάλι έτοιμος να διεκδικήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

MVP: Γιακούμπ Μπράμπετς! Στα υπόγεια είναι η θέα και στα σέντερ μπακ τα θεμέλια της καλής ομάδας. Ο Τσέχος αμυντικός ήταν ό,τι καλύτερο παρουσίασε ο Άρης στη φετινή σεζόν και η επίδοσή του με το απόλυτο των 26 90λεπτων στη σεζόν μιλάει από μόνη της για τη σημασία της παρουσίας του για τον Άρη.

Απογοήτευση: Ο Χουάν Ιτούρμπε. Ο Άρης συνολικά δεν πήρε όσα προσδοκούσε από τις σπουδαίες μεταγραφές που έκανε, και ο Παραγουανός πρόσφερε τα λιγότερα. 27 συμμετοχές στη σεζόν, και μόλις δύο γκολ. Το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα, μάλιστα, το σημείωσε στις 23 Φεβρουαρίου.

Coach Corner: Ο Άκης Μάντζιος αποχώρησε από τον Άρη έπειτα από σχεδόν δυόμιση χρόνια και μετά από 66 παιχνίδια, με ρεκόρ 30-17-19, πληρώνοντας εν μέρει το μάρμαρο και του -6, αφού έδινε μια διαφορετική εικόνα στη βαθμολογία από την πραγματική. Ο Χερμάν Μπούργος είναι η νέα εποχή και προς το παρόν πηγαίνει εξαιρετικά για τον Άρη.

High: Το φίνις του Άρη στη σεζόν ήταν εντυπωσιακό. Τρεις συνεχόμενες νίκες, η τρίτη επί του αήττητου μέχρι τότε Ολυμπιακού και οι κιτρινόμαυροι απειλούν ενόψει πλέι οφ. Προφανώς και στις καλές στιγμές, μπαίνει το διπλό στην Τούμπα τον Δεκέμβριο.

Low: Το απίστευτο 0-5 από τον ΠΑΣ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα της σεζόν, αλλά χειρότερη στιγμή συνολικά ήταν ο στείρος Γενάρης του αποκλεισμού από τη Λαμία και των μηδέν γκολ σε πέντε ματς.

What if: Ουτοπική η ερώτηση τι θα μπορούσε να είχε γίνει αν υπήρξε νωρίτερα αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, και πιο ρεαλιστική τι εικόνα θα είχε ο Άρης αν υπήρχε στο ρόστερ του ένας παίκτης ικανός να τελειώνει καλύτερα τις φάσεις.

Τι ομάδα είσαι;

Παναθηναϊκός

Η χρονιά της πραγμάτωσης των ονείρων του Έλληνα φιλάθλου. Εκείνου ντε που τη μία αγωνιστική θα βρίζει και την επόμενη θα αποθεώνει χωρίς προηγούμενο την ομάδα του. Τα μαλλιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άσπρισαν από τα σκαμπανεβάσματα του Παναθηναϊκού που μπορεί στα πλέι οφ να τα πάει εξαιρετικά, ακριβώς επειδή δε χρειάζεται να παίζει και πολύ στην… επαρχία. Οι πράσινοι είχαν το εξής παράδοξο στη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε: Εντός έδρας, δεύτεροι με 29 βαθμούς και τέρματα 27-6. Εκτός έδρας, όγδοοι με 13 βαθμούς και τέρματα 14-15. Πόσα περισσότερα να πουν οι αριθμοί;

MVP: Σεμπαστιάν Παλάσιος. Άργησε λίγο να πάρει μπρος, όμως αν αναλογιστούμε ότι στα 30 του χρόνια έπαιξε για πρώτη φορά στην Ευρώπη, τότε είναι θαυματουργά τα όσα έκανε. Έκλεισε τη σεζόν με δέκα γκολ και μια ασίστ στο πρωτάθλημα, ενώ στα τελευταία εφτά ματς έχει πετύχει έξι γκολ.

Απογοήτευση: Ο Ματέους Βιτάλ έκανε το αντίθετο. Εντυπωσιακός στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά σταθερά χειρότερος όσο περνούσε ο καιρός και εντέλει άφαντος από κάποιο σημείο και μετά, ο Βραζιλιάνος δεν δικαίωσε επ’ ουδενί τις προσδοκίες που υπήρχαν για εκείνον.

Coach Corner: Με τα καλά του και με τα κακά του, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δικαιώθηκε. Ο Παναθηναϊκός είναι δικό του έργο, δική του ομάδα και του πιστώνεται ότι δεν παρέκκλινε από τις αρχές του και τη φιλοσοφία του, ακόμα και όταν τα αποτελέσματα έσφιγγαν τη θηλιά στο λαιμό του.

High: Σίγουρα η νίκη επί της ΑΕΚ στο πρόσφατο ντέρμπι. Επιβλητικός, αποτελεσματικός, θεαματικός, σε ένα ματς που μπορούσε να έχει δεχτεί πρώτος γκολ, αλλά θα μπορούσε να έχει πετύχει και πολλά περισσότερα.

Low: Η ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης στην Λεωφόρο, τη στιγμή που αν μη τι άλλο είχε ως σταθερά ότι τέτοια ματς δεν τα χάνει. Ακολούθησαν δύο ακόμα ήττες από ΟΦΗ και ΠΑΟΚ και αρχές Φλεβάρη ο Παναθηναϊκός έμοιαζε σε δυσχερέστατη θέση.

What if: Ξεκάθαρη και εδώ η υπόθεση… Πού θα μπορούσε να φτάσει ο Παναθηναϊκός, αν είχε την προσωπικότητα και την ικανότητα να μη χάνει τόση από τη δύναμή του εκτός έδρας; Ειδικά, η παρουσία του εκτός Αττικής, με μόλις μία νίκη σε οκτώ ματς είναι ενδεικτική της ασυνέπειας που έδειξε μέσα στη σεζόν.

Τι ομάδα είσαι;

ΠΑΣ Γιάννινα

Τα δάκρυα που έγιναν χαμόγελα και το «γαμώτο» που έγινε λύτρωση. Οποιοσδήποτε υγιής φίλαθλος του ποδοσφαίρου θα ήθελε να δει τον ΠΑΣ στα πλέι οφ, με τον ίδιο τρόπο που θα ήθελε να δει και τον ΟΦΗ. Η ομάδα των Ιωαννίνων, ωστόσο, κατάφερε πράγματα και θαύματα τη φετινή σεζόν, με έναν προπονητή που δεν είχε δουλέψει ξανά στην Ελλάδα, με φιλάθλους που εντέλει δεν πήδηξαν από τα μπαλκόνια, με παίκτες που έπαιζαν με αυταπάρνηση, με ένα αξιοζήλευτο σύνολο μέσα στο γήπεδο, με σεβασμό στο άθλημα και σεβασμό στον ίδιο τους τον εαυτό!

MVP: Θα πεις τον Χουάν Περέα, αλλά θα αδικήσεις τον Γιούρι Λοντίγκιν. Θα πεις τον Γιούρι Λοντίγκιν, αλλά θα αδικήσεις τον Γιάννη Κάργα. Θα πεις τον Γιάννη Κάργα, αλλά θα αδικήσεις τον Ροντρίγκο Εραμούσπε. Ή τον Μάρβιν Πίρσμαν. Ή τον Μανώλη Σιάλακα. Ο ΠΑΣ δεν είχε έναν MVP, είχε όλη την ομάδα.

Απογοήτευση: Απογοήτευση ήταν ο τραυματισμός του Πέδρο Κόντε. Δε νοείται σε μια τέτοια σεζόν να υπάρχει παίκτης που απογοήτευσε, και συνεπώς εδώ έχουμε μια ταύτιση της απογοήτευσης με το υποθετικό σενάριο.

Coach Corner: Ηρακλή Μεταξά μείνε ή πηδάω! Εκπληκτική η δουλειά του Έλληνα τεχνικού, εκπληκτικό και το ήθος του και μαζί με τη δουλειά του Γιάννη Αναστασίου στον Παναιτωλικό, είναι ίσως οι πιο ομάδες προπονητή της σεζόν.

High: Νίκη όπως το 5-0 μέσα στη Θεσσαλονίκη επί του Άρη συμβαίνει μια φορά στα πενήντα χρόνια και αν συμβεί! Ήταν το απόλυτο highlight του ΠΑΣ μέσα σε μια σεζόν με πολλές καλές νίκες. Ας μην ξεχνάμε πώς ξεκίνησε με νίκη στην Τούμπα και ακολούθως νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Low: Οι δύο σερί ήττες στην αρχή του δεύτερου γύρου και ο τρόπος που ήρθαν (0-4 από τον ΠΑΟΚ, 2-0 από τον Παναθηναϊκό) κλόνισαν για λίγο τον ΠΑΣ, που κατάφερε να συνέλθει χάρη και στη διακοπή των Χριστουγέννων και επιστρέφοντας να βρει τον εαυτό του.

What if: Πώς θα ήταν ο ΠΑΣ Γιάννινα, αν είχε και τον Ισπανό φορ στη σύνθεσή του; Η ομάδα χτίστηκε για να παίρνει τα γκολ του Κόντε και έπρεπε να επαναπροσδιορίσει τη φιλοσοφία της, όταν τον έχασε μετά από ενάμιση ματς στο πρωτάθλημα. Θα ήταν, άραγε, ακόμα καλύτερος και πιο απειλητικός ή εντέλει δημιουργήθηκε μια χημεία που λειτούργησε υπέρ του;