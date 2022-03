ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Κούρτιτς

Τον Γιάσμιν Κούρτιτς ανέδειξαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ ως τον Fans’ Man of the Match για το ντέρμπι του Δικεφάλου με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, με τον Σλοβένο χαφ να βάζει την «σφραγίδα» του με την εκπληκτική εκτέλεση φάουλ.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Γιάσμιν Κούρτιτς αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την 17η αγωνιστική της Super League Interwetten 2021-22.

Ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε για άλλη μια φορά να χάσει στο ΟΑΚΑ από την ΑΕΚ. Αν και αγωνίστηκε για περίπου 75 λεπτά με παίκτη λιγότερο και βρέθηκε πίσω στο σκορ, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, ισοφάρισε, άντεξε, απείλησε ακόμα και για τη νίκη κι έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας από την Αθήνα.

Εκ των κορυφαίων ο Γιάσμιν Κούρτιτς. Ο Sniper έκανε πάλι το… θαύμα του και με μία πανέξυπνη εκτέλεση φάουλ νίκησε τον Τσιντώτα για το 1-1. Πέρα από το γκολ ο μέσος του Δικεφάλου είχε εξαιρετική παρουσία σε όλη την αναμέτρηση.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης ο Κούρτιτς συγκέντρωσε 36,16% των ψήφων του κοινού και πήρε το βραβείο.

Στη δεύτερη θέση, με μικρή διαφορά, έμεινε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Ο Goldkeeper ήταν εξαιρετικός σε ένα ακόμα παιχνίδι, κατέβασε ρολά κι έκανε μία από τις αποκρούσεις της σεζόν σε κεφαλιά του Μάνταλου, αμέσως μετά την ισοφάριση του ΠΑΟΚ.

Το βάθρο έκλεισε ο Λευτέρης Λύρατζης. Ο νεαρός μπακ ήταν απροσπέλαστος αμυντικά, ενώ συνέβαλλε και στο επιθετικό κομμάτι.