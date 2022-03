Νεκροί και τραυματίες από τα επεισόδια χούλιγκανς στο Μεξικό! (σκληρές εικόνες)

Ο αγώνας της Κερετάρο με την Άτλας, στο Μεξικό σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια, με περισσότερα από 20 άτομα να έχουν τραυματιστεί και όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν σκοτωθεί!

Οι καυγάδες ξέσπασαν περίπου μία ώρα αγώνα στο στάδιο Corregidora. Η Υπηρεσία Προστασίας της Πολιτείας του Κερέταρο δήλωσε αργότερα ότι δύο άτομα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ υπάρχουν συγκεχυμένες πληροφορίες για τον αριθμό των νεκρών και φόβοι ότι είναι περισσότεροι από δύο.

«Τα υπόλοιπα είναι σταθερά. Πρέπει να αναφερθεί ότι όλοι οι τραυματίες είναι άνδρες και αυτή τη στιγμή έχει επιβεβαιωθεί ότι τέσσερις ήταν από την πολιτεία Χαλίσκο», όπως ανέφερε η Υπηρεσία Προστασίας του Κερετάρο. Πολλές αναφορές δείχνουν ότι οι οπαδοί άρχισαν να επιτίθενται ο ένας στον άλλο, ενώ κάποιοι χρησιμοποιούσαν καρέκλες και μεταλλικές ράβδους ως όπλα.

Ο δημοσιογράφος, Ντέιβιντ Μεντράνο από το Μεξικό, μετέφερε μέσω του λογαριασμού του στο twitter, ότι οι νεκροί φτάνουν τους 17, κάτι που ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

This game in #Queretaro vs #atlas is the craziest soccer riot I’ve ever seen on live TV. #LigaMX Queretaro fans decided to bum rush the field and just beat up everyone wearing an atlas shirt in the whole stadium. Women and children fleeing in panic. pic.twitter.com/DDHlQSKuF9