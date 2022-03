🇩🇪🇺🇦 Em campanha pelo fim da guerra na Ucrânia, para o jogo de hoje, o Wolfsburg transformou o símbolo da Volkswagen na Cruz de Nero. Além disso, as linhas do gramado também foram pintadas com o mesmo desenho, que clama pela paz.#WOBFCU ☮️ pic.twitter.com/NCOUhXnNEO