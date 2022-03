Ρομπέρτο Κάρλος: Ντεμπούτο με γκολ για τον Βραζιλιάνο σταρ με ομάδα παμπ (vid)

Ο Ρομπέρτο Κάρλος σκόραρε με πέναλτι με ομάδα παμπ.

Ντεμπούτο με γκολ για τον Ρομπέρτο Κάρλος τη «Sunday League» για την αγγλική παμπ ομάδα «The Bull In The Barne», μπροστά σε περίπου 100 θεατές στο κέντρο αναψυχής «Hanwood Village Hall» στο Σριούσμπερι, ανάμεσά τους κυρίως παιδιά των δημοτικών σχολείων St Thomas and St Anne's.

Ο 48χρονος, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση το 2015, κλήθηκε ξανά στη δράση, με μια μεταγραφή στην ιστοσελίδα δημοπρασιών eBay , εκτέλεσε εύστοχα ένα πέναλτι αργά στο δεύτερο ημίχρονο.

Όμως ο Βραζιλιάνος, ο οποίος κέρδισε τρία Champions League και τέσσερις τίτλους στην ισπανική La Liga με τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν μπόρεσε να οδηγήσει την ομάδα του για τη νίκη εναντίον της τοπικής αντιπάλου Harlescott Rangers, γνωρίζοντας την ήττα με 4-3.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα παίζοντας», είπε ο Κάρλος στο βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων PA.

«Το ποδόσφαιρο είναι καταπληκτικό και παρόλο που είχα την ευκαιρία να παίξω με τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το να παίζω εδώ είναι πολύ ευχάριστο. Είναι πάντα καλό να σκοράρεις», πρόσθεσε.

Ο Κάρλος μάλιστα κάλεσε τον Ισπανό αμυντικό Σέρχιο Ράμος για μια συνομιλία με τους παίκτες, μετά τον αγώνα.