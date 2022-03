Οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα φώναζαν συνθήματα υπέρ της Ρωσίας (vid)

⚽🇷🇸🇷🇺Serbia - Nella gara valida per il nono turno di Superliga serba, più di mille tifosi hanno espresso il loro sostegno alla Russia.



notare che i fan di Crvena Zvezda e Vozhdovac nonostante non abbiano un buon rapporto, abbiano intonato lo stesso coro in tutto lo stadio pic.twitter.com/HykIM4HZc0