Πού εξαφανίστηκε ο Χάαλαντ; Αργεί ακόμα η επιστροφή του…

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρίσκεται εκτός μάχης από τα τέλη Ιανουαρίου και η επιστροφή του αναμένεται να αργήσει κι άλλο.

Το μυϊκό του σύστημα πρόδωσε για μία ακόμα φορά φέτος τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος έχει αγωνιστεί φέτος μόλις σε 14 παιχνίδια της Bundesliga.

O Νορβηγός σέντερ-φορ συμπλήρωσε 42 ημέρες εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων της Μπορούσια Ντόρτμουντ και σύμφωνα με την Bild η επιστροφή του θα αργήσει κι άλλο.

Σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα ο μυϊκός τραυματισμός του Χάαλαντ είναι πολύ σοβαρότερος από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί, κάτι που σημαίνει ότι το θωρηκτό των Βεστφαλών δεν πρόκειται να αγωνιστεί ούτε τον Μάρτιο.

Με δεδομένο ότι η Ντόρτμουντ έχει μείνει εκτός Ευρώπης, αλλά κι εκτός Κυπέλλου, αυτό σημαίνει πρακτικά ότι στο καλύτερο σενάριο, ο Χάαλαντ θα προλάβει μόνο τα τελευταία 6-7 τελευταία παιχνίδια του γερμανικού πρωταθλήματος, στο οποίο η ομάδα του βρίσκεται στην δεύτερη θέση και πολύ δύσκολα θα μείνει εκτός της πρώτης τετράδας.

