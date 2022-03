Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν μερίδα των υποστηρικτών των «ροχιμπλάνκος» να κάνουν τον ναζιστικό χαιρετισμό, αλλά και να χρησιμοποιούν ρατσιστικά συνθήματα με αποδέκτη τον νεαρό εξτρέμ της Ρεάλ, Πίτερ Γκονζάλες.

Η Ατλέτικο επικράτησε με 3-2 της Ρεάλ και θα αντιμετωπίσει την Ντόρτμουντ στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Atletico fans doing the nazi salute during yesterday's youth league game. Shocking. pic.twitter.com/bfdOw1cH4b