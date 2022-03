Το... παιχνίδι τελείωσε για τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς

Είναι ένας «πολίτης του πουθενά, όπως λέει ο ίδιος για τον εαυτό του, «ντροπαλό αφεντικό» για τους ποδοσφαιριστές, «κατοικίδιο του Πούτιν» για τους Δυτικούς... Στα 20 χρόνια που έχει (ή να γράψουμε είχε χρησιμοποιώντας από τώρα παρελθοντικό χρόνο;) την Τσέλσι υπό την ιδιοκτησία του, η ομάδα κατέκτησε 19 τίτλους. Και τώρα το... παιχνίδι για τον Ρόμάν Αμπράμοβιτς τελείωσε!

Σε αυτές τις δύο δεκαετίες, ο Αμπράμοβιτς φρόντισε να «μιλά» μόνο με πράξεις. Ήταν αυτός που έβαζε τα χρήματα, είχε φυσικά τους δικούς τους ανθρώπους στην διοίκηση του συλλόγου, αλλά ο ίδιος δεν μιλούσε για την Τσέλσι. Ποτέ! Καμία συνέντευξη, ίσως μόνο κάποιες λίγες λέξεις σε στιγμές χαράς μετά την κατάκτηση ενός τροπαίου.

Και η ανακοίνωση της απόφασής του να βάλει πωλητήριο προκάλεσε αίσθηση κυρίως για την αυθεντικότητα του συναισθήματος που φαίνεται πως εμπεριείχε. «Παρακαλώ να ξέρετε ότι επρόκειτο για μια απίστευτα δύσκολη απόφαση που έπρεπε να πάρω και μου προκαλεί πόνο» ήταν μερικές από τις 277 λέξεις που φαίνεται πως βάζουν τέλος στην εποχή Αμπράμοβιτς στους Λονδρέζους. Και η έκφραση της επιθυμίας του να βρεθεί για μια τελευταία φορά στο «Στάμφορντ Μπριτζ» για να πει «αντίο» στην ομάδα που ο ίδιος «γιγάντωσε» με την μεγάλη επένδυση που έκανε προκάλεσε ίσως πόνο στους οπαδούς της που αγωνιούν πια για την επόμενη ημέρα. Αν και ίσως δεν θα έπρεπε καν να γίνονται αναφορές σε αυτόν τον πόνο, την ώρα που μια χώρα βομβαρδίζεται...

Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από τότε που ο Ρώσος πανηγύριζε μαζί με τον Τόμας Τούχελ και τους ποδοσφαιριστές την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Ποιος θα μπορούσε να περιμένει τώρα όσα συμβαίνουν σήμερα; Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί έναν πόλεμο στην Ευρώπη το 2022;

Όσοι γνωρίζουν, βέβαια, πιστεύουν πως ο Αμπράμοβιτς ήξερε. Και τέσσερις ημέρες μετά την 12η Φεβρουαρίου, μετά την κατάκτηση του 19ου τίτλου της εποχής του, είχε αρχίσει ήδη να προετοιμάζει την επόμενη ημέρα: αυτή μετά την εισβολή, αυτή μετά τις κυρώσεις της Δύσης, αυτή που θα τον έβαζε στο στόχαστρο. Ο Αμπράμοβιτς ήξερε τι ερχόταν και έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να κάνουν ό,τι ήταν απαραίτητο για να διασφαλιστούν τα περιουσιακά στοιχεία του. Ίσως, βέβαια, να μην ανέμενε την τόσο έντονη αντίδραση της Μεγάλης Βρετανίας. Να μην είχε υπολογίσει ότι θα ερχόταν σε τόσο δυσμενή θέση ώστε να αναγκαζόταν να πουλήσει την Τσέλσι, την ομάδα που αγόρασε όταν ήταν 35 χρόνων.

Το... κατοικίδιο και ο ταμίας του Πούτιν

Δεν ήταν, βέβαια, αυτή η πρώτη φορά που οι Άγγλοι τα έβαλαν με τον Αμπράμοβιτς. Το 2018 η βρετανική κυβέρνηση είχε κατηγορήσει τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ότι δηλητηρίασαν τον Ρώσο πρώην διπλό πράκτορα Σεργκέι Σκρίπαλ και για τον λόγο αυτό απέλασε δεκάδες Ρώσους διπλωμάτες. Η Ρωσία απάντησε ανάλογα και ο Αμπράμοβιτς, οποίος εκείνο το διάστημα είχε κινήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες για να ανανεωθεί η βίζα του, στοχοποιήθηκε αν και ο ίδιος απέφευγε συστηματικά την όποια εμπλοκή του στα πολιτικά.

Η τότε πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι, καθυστερούσε σκόπιμα το θέμα της βίζας και ο Αμπράμοβιτς απέκτησε τον... τίτλο του «κατουκίδιου» του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν. Κι αυτό κυρίως επειδή οι δικές του επιχειρήσεις στη Ρωσία είχαν πληγεί από την κρίση, σε αντίθεση με άλλους μεγιστάνες που είχαν εκφραστεί εναντίον του Πούτιν. Λεγόταν, μάλιστα, ότι είχε χαρίσει στον Πούτιν ένα γιοτ αξίας 28,5 εκατ. ευρώ λίγο καιρό νωρίτερα.

Ο Αμπράμοβιτς κατονομάστηκε, επίσης, ως ένας από τους 35 Ρώσους ολιγάρχες που υπέδειξε ο Αλεξέι Ναβάλνι, εκ των κεντρικών προσώπων της αντιπολίτευσης στη Ρωσία, ως ένας από τους «βασικούς παράγοντες» του καθεστώτος Πούτιν.

Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος «απάντησε» στους Άγγλους ματαιώνοντας τα σχέδια αναβάθμισης του γηπέδου της Τσέλσι, κόστους 1,13 δισεκατομμυρίου ευρώ και ακολούθως, απέκτησε την ισραηλινή υπηκοότητα, αγοράζοντας ένα παλιό ξενοδοχείο στο Τελ Αβίβ, κοντά σε παραλία της Μεσογείου.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο Αμπράμοβιτς πήγε στα δικαστήρια την συγγραφέα Κάθριν Μπέλτον, καθώς στο βιβλίο της που αναφέρεται στον Πούτιν και στους… ανθρώπους του έγραψε πως ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος έλαβε εντολή από τον «Τσάρο« για να αγοράσει την Τσέλσι!

Το βιβλίο με τον τίτλο «Putin’s People: How The KGB Took Back Russia And Then Took On The West», το οποίο εκδόθηκε από τον οίκο Harper Collins είχε αναφορές στον Αμπράβοβιτς γράφοντας πως ο Πούτιν ήταν αυτός που τον ώθησε να αγοράσει την ομάδα προκειμένου να διεισδύσει και να διαφθείρει τη βρετανική πολιτική ελίτ... Οι δικηγόροι του Ρώσου μεγιστάνα αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς κάνοντας λόγο για ένα βιβλίο με βαθύτατο δυσφημιστικό περιεχόμενο και πλήθος από ανακρίβειες. Μάλιστα, οι δικηγόροι του Αμπράμοβιτς στάθηκαν ιδιαίτερα στους ισχυρισμούς του βιβλίου πως αποτελεί τον «ταμία του Πούτιν» και πως «είναι ένας από τους πιο πιστούς φύλακες του Κρεμλίνου».

Σε ανακοίνωσή του, τελικά, ο εκδοτικός οίκος ζήτησε συγγνώμη από τον Αμπράμοβιτς και ανακοίνωσε ότι οι νέες εκδόσεις θα έχουν μια «πιο λεπτομερή εξήγηση» των κινήτρων του Αμπράμοβιτς. Όμως, σε ανάρτηση στο Twitter η συγγραφέας επεσήμανε ότι δεν υπήρξε παραδοχή ότι είναι ψευδής ο ισχυρισμός πως ο Αμπράμοβιτς αγόρασε την Τσέλσι με εντολές του Πούτιν.

Η Τσέλσι του Αμπράμοβιτς στην ελίτ

Για τον Αμπράμοβιτς η αγορά του συλλόγου ήταν μια επιχειρηματική κίνηση. Για την Τσέλσι ήταν μια κίνηση που θα άλλαζε την σύγχρονη ιστορία της με 19 τίτλους σε αυτά τα 20 χρόνια υπό την διοίκηση του Ρώσου. Και έμελλε στα... τελευταία του να φτάσει η ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης και στην κορυφή του κόσμου με την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Όταν την αγόρασε, η Τσέλσι βρισκόταν στο χείλος της οικονομικής καταστροφής.

Πέντε πρωταθλήματα, πέντε κύπελλα, το πρώτο νταμπλ στην ιστορία του συλλόγου το 2010, τρία Λιγκ Καπ, δύο Γιουρόπα Λιγκ, δύο ευρωπαίκά Σούπερ Καπ, επίσης. Η Τσέλσι έγινε, στα χρόνια του Αμπράμοβιτς, η πιο επιτυχημένη αγγλική ομάδα βάσει τίτλων. Και, φυσικά, μια από τις πιο επιτυχημένες στην Ευρώπη, αν υπολογίσει κάποιος και τα δύο Τσάμπιονς Λιγκ σε εννέα χρόνια.

Τα λεφτά που είχε την δυνατότητα να «ρίξει» στην ομάδα ο Ρώσος αποτέλεσαν το... κίνητρο για παίκτες και προπονητές σούπερ σταρ. Έδωσε 98 εκατομμύρια λίρες για τον Ρομέλου Λουκάκου, άλλα 89 εκατομμύρια για τον Κάι Χάβερτς, πλήρωσε 72 εκατομμύρια λίρες για τον Κέπα και 70 για τον Άλβαρο Μοράτα, πήρε τον Κρίστιαν Πούλισικ με 58 εκατομμύρια ευρώ, τον Ζορζίνιο δίνοντας 57 εκατομμύρια. «Ο καλύτερος ιδιοκτήτης στον κόσμο» όπως έγραψε στο Twitter o Tζον Τέρι.

Την πρώτη «γεμάτη» σεζόν με τον Αμπράμοβιτς ως ιδιοκτήτη, η Τσέλσι αποκλείστηκε από τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, το οποίο κατέκτησε η Πόρτο με τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της. Εκείνο το καλοκαίρι ο «Special One» άφησε το Οπόρτο για το Λονδίνο, ανέλαβε τους «μπλε» και έφτιαξε μια καταπληκτική ομάδα που ήταν ένα μείγμα με θρύλους της Τσέλσι, όπως ο Φρανκ Λάμπαρντ και ο Τζον Τέρι και με σπουδαίους ξένους όπως ο Ντιντιέρ Ντρογκμπά και τον Πετρ Τσεχ. Ήταν εκείνη ομάδα που κατέκτησε τον τίτλο στην Πρέμιερ Λιγκ και κατέγραψε το αδιανόητο παθητικό των 15 γκολ, ένα ρεκόρ που φυσικά παραμένει μέχρι σήμερα.

Και μια απίστευτη σύμπτωση... H εποχή Αμπράμοβιτς άρχισε με την Τσέλσι να νικά την Λίβερπουλ στον τελικό του Λιγκ Καπ. Η εποχή Αμπράμοβιτς τελειώνει με την Τσέλσι να χάνει απο τη Λίβερπουλ στον τελικό του Λιγκ Καπ...

Το ορφανό που κατέκτησε τα πάντα

Αυτά πέτυχε στην Τσέλσι το ορφανό από γονείς παιδί (η μητέρα του πέθανε κατά τη διάρκεια έκτρωσης όταν ο Ρόμαν ήταν 18 μηνών, ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή όταν ο μικρός ήταν τριών ετών) που γεννήθηκε πριν από 55 χρόνια στο Σάρατοβ της Δυτικής Ρωσίας, ο μικροπωλητής που είχε έναν πάγκο με πλαστικές κούκλες στους δρόμους της Μόσχας, που σπούδασε στην Βιομηχανική σχολή της ρωσικής πρωτεύουσας και κατετάγη στον ρωσικό στρατό ως μισθοφόρος.

Αυτός που σήμερα είναι πλέον ιδιοκτήτης 28 ακινήτων τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων βίλες στο γαλλικό νησί του Σεν Μπαρθς στην Καραϊβική, ένα ράντσο στο Κολοράντο των ΗΠΑ, δύο ακίνητα στην Ρωσία, μια τεράστια έπαυλη στη Μόσχα και έξι διαμερίσματα στο Λονδίνο. Είναι ιδιοκτήτης επτά αυτοκινήτων και διαθέτει στόλο από σκάφη, αεροπλάνα και ελικόπτερα για τις μετακινήσεις του. Το διάσημο γιοτ των 170 μέτρων «Εclipse» αξίας περίπου 800 εκ. ευρώ, και το Βoeing 737 αξίας 120 εκ. ευρώ είναι τα «πετράδια» της συλλογής του. Έχει κάνει τρεις γάμους και έχει αποκτήσει επτά παιδιά.

Και παρόλα αυτά δεν θέλει να εμφανίζεται, δεν θέλει να μιλάει. Ποιος είναι ο Αμπράμοβιτς πίσω από τον μεγιστάνα; Τον είχε περιγράψει σε μια μαρτυρία του ένας συντάκτης της «Daily Telegraph»: «Ένας φίλος μου έκανε διακοπές και απολάμβανε τον ήλιο σε μια παραλία, όταν είδε ένα επικίνδυνο ψάρι να κατευθύνεται προς ένα παιδί που έπαιζε με τους φίλους του. Μπήκε στο νερό και άρπαξε το παιδί, για να το σώσει. Στην ακτή, τον πλησίασε ένας τύπος με κοστούμι και τον ρώτησε "τι κάνει;". Ο φίλος μου του απάντησε "νόμισα πως ο γιος σας κινδύνευε".

Ο κοστουμαρισμένος του απάντησε "δεν είναι γιος μου", πριν καλέσει κάποιον στο τηλέφωνο. Όταν τελείωσε την κλήση, είπε "ο πατέρας του παιδιού σε ευχαριστεί πολύ". Μετά τον ρώτησε αν έχει μια κάρτα με τα στοιχεία του, ώστε να πει στον πατέρα του αγοριού ποιος ήταν ο κύριος που έσωσε το γιο του. Ο φίλος μου έτυχε να 'χει μια στο πορτοφόλι του. Δυο εβδομάδες αργότερα, κάποιος χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του. Ένας κύριος με καπέλο, του παρέδωσε ένα πακέτο, την ώρα που του έδειχνε ένα Range Rover, αξίας 91.000 ευρώ. Μέσα στο φάκελο, υπήρχε σημείωμα που έγραφε "ο κ. Αμπράμοβιτς σας ευχαριστεί που βοηθήσατε το γιο του"».

Τώρα μίλησε με μια ανακοίνωση... «Η πώληση του κλαμπ δεν θα επιταχυνθεί, αλλά θα ακολουθήσει την απαιτούμενη διαδικασία. Δεν θα ζητήσω να αποπληρωθεί κανένα δάνειο. Η Τσέλσι για μένα ποτέ δεν είχε να κάνει με επιχειρήσεις ή χρήματα, αλλά με το πηγαίο πάθος μου για τον σύλλογο και το παιχνίδι. Επιπλέον, έχω συμβουλεύσει την ομάδα μου να στήσει μια φιλανθρωπική διοργάνωση, όπου όλα τα καθαρά έξοδα της αγοράς θα δωριστούν προς όφελος των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτή η βοήθεια θα περιλαμβάνει σημαντικούς πόρους για τις επείγουσες και άμεσες ανάγκες των θυμάτων, όπως και την υποστήριξη της μακροχρόνιας αποκατάστασης.

Παρακαλώ πρέπει να καταλάβετε ότι ήταν μια απίστευτα δύσκολη απόφαση που έπρεπε να πάρω και με πονάει που αποχωρίζομαι τον σύλλογο με αυτό τον τρόπο. Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση λειτουργεί προς το συμφέρον του συλλόγου.

Ελπίζω ότι θα μπορέσω να επισκεφθώ το Στάμφορντ Μπριτζ μια ακόμα φορά για να αποχαιρετήσω όλους εσάς από κοντά. Ήταν προνόμιο μιας ολόκληρης ζωής να είμαι μέρος της Τσέλσι και είμαι περήφανος για όλα τα κατορθώματα που πετύχαμε μαζί. Η Τσέλσι και οι υποστηρικτές της θα είναι για πάντα στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ, Ρόμαν».

Αυτό ήταν, λοιπόν! Το... παιχνίδι τελείωσε!