Έκκληση Σεφτσένκο με μήνυμα στο Μίλαν-Ίντερ: «Ας σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο» (vid)

Λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, στις γιγαντοοθόνες του σταδίου, εμφανίστηκε ο Αντρέι Σεφτσένκο, ο οποίος ντυμένος στα χρώματα της πατρίδας του, κίτρινο και μπλε, απηύθυνε ένα μήνυμα στους Ιταλούς φιλάθλους, με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Αγαπητοί μου Ιταλοί φίλοι από το San Siro, σας ζητώ να κάνετε αισθητή την υποστήριξή σας για την ειρήνη», είπε καταχειροκροτούμενος ο Ουκρανός προπονητής, ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα στην επίθεση των «ροσονέρι» και πρόσθεσε: «Ο ουκρανικός λαός θέλει ειρήνη. Επειδή η ειρήνη δεν έχει σύνορα και επειδή αυτό που μας ενώνει πρέπει να είναι πιο δυνατό από αυτό που μας χωρίζει, ας σταματήσουμε μαζί αυτόν τον πόλεμο. Φιλιά σε όλους»!

Former Milan and Ukraine player Andriy Shevchenko spoke of peace before the Coppa Italia semifinal 🕊️



(via @CBSSportsGolazo) pic.twitter.com/Vho6bRxLoh