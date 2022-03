Από ‘κει πήγαν και οι άλλοι…

Μέσος όρος ημερών 185 και μέσος όρος αγώνων 24. Οι προπονητές της ΑΕΚ περνούν το κατώφλι του ΟΑΚΑ, γνωρίζοντας πού πέφτει η φωτεινή επιγραφή. EXIT!

***

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται και πάλι από χθες η ΑΕΚ, μετά από την απόφαση της διοίκησης να απολυθεί ο Αργύρης Γιαννίκης.

O AEK voltou a procurar um treinador desde ontem, após a decisão da administração de demitir Argyris Giannikis.

AEK has been looking for a coach again since yesterday, after the decision of the administration to dismiss Argyris Giannikis.

არგირის ჯანიკისის გათავისუფლების თაობაზე ადმინისტრაციის გადაწყვეტილების შემდეგ აეკი გუშინ ისევ ეძებს მწვრთნელს.

Da ieri l'AEK cerca nuovamente un allenatore, dopo la decisione dell'amministrazione di licenziare Argyris Giannikis.

El AEK vuelve a buscar entrenador desde ayer, tras la decisión de la administración de despedir a Argyris Giannikis.

АЕК од јуче поново тражи тренера, после одлуке администрације да отпусти Аргириса Јаникиса.

***

Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα. Μην ακούτε εκείνες τις φήμες ότι τα καλά νέα ταξιδεύουν γρήγορα. Τα κακά νέα πάντα ταξιδεύουν ταχύτερα και προλαβαίνουν τα καλά στη γωνία. Το google alerts άρχισε να χτυπάει χθες το απόγευμα. Και με τη βοήθεια του πάντα διασκεδαστικού google translate, το οποίο κάνει δουλίτσα για τέτοιες περιπτώσεις, αλλά καλό είναι να μην το εμπιστευτείτε για τατουάζ, ταξίδευε σε κάθε γωνία της Ευρώπης. Πορτογαλία, Σερβία, Ισπανία, Γεωργία, Ιταλία και, φυσικά, στην Ελλάδα.

Η ΑΕΚ ψάχνει ξανά προπονητή. Το project που εμπιστεύτηκε στον Αργύρη Γιαννίκη πριν τέσσερις μήνες και τόσο έδειξε να στηρίζει με την ανανέωση του περασμένου Δεκεμβρίου, τελείωσε εντέλει άδοξα. Και το πρόβλημα ή το λάθος δεν φαντάζει να είναι το γεγονός ότι τώρα τελείωσε, αλλά ποιο ήταν εντέλει το project και ποιο στο τέλος της ημέρας είναι το ζητούμενο της Ένωσης από τον εκάστοτε προπονητή της. Μέσα σε εννέα χρόνια έχουν καθίσει στον πάγκο της ΑΕΚ 14 διαφορετικοί προπονητές. Υπηρεσιακοί ορισμένοι, όπως ο Στέλιος Μανωλάς ή ο Νίκος Παναγιωταράς, μόνιμοι οι περισσότεροι. Μέσα σε εφτά χρόνια στη Super League, ο αριθμός των προπονητών είναι δώδεκα.

Η Ένωση πειραματίστηκε ή τουλάχιστον αυτό διέρρεε προς τα έξω με διαφορετικές φιλοσοφίες. Το περίφημο built up του Μιγκέλ Καρντόσο, το επιθετικό ποδόσφαιρο του Μαρίνου Ουζουνίδη, ο πάντα πρόθυμος και διαθέσιμος Μανόλο Χιμένεθ, ο σφικτός Γκουστάβο Πογιέτ, ο αυστηρός Τιμούρ Κετσπάγια, ο «ψαγμένος» Ζοσέ Μοράις, ο καλοβγαλμένος Μάσιμο Καρέρα, ο ανερχόμενος Αργύρης Γιαννίκης… Όλοι ήρθαν για να υπηρετήσουν μια ταμπέλα την οποία πρέσβευε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η ΠΑΕ ΑΕΚ, μόνο και μόνο για να καταλάβει ότι τελικά, δεν της άρεσε και τόσο.

Σαν τις σχέσεις στις οποίες όλα τα προτερήματα που προκαλούν ενθουσιασμό τους μήνες του έρωτα, καταλήγουν να μοιάζουν τα ελαττώματα που θα φέρουν τον χωρισμό. Ή πιο απλά, σαν την ταμπέλα στο κατάστημα που γυρίζει από το open στο close μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Ας ξεκινήσουμε με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΤΣ ΡΕΚΟΡ Τραϊανός Δέλλας 923* 7 4-1-2 Γκουστάβο Πογιέτ 173 28 18-5-5 Τιμούρ Κετσπάγια 134 7 3-2-2 Ζοσέ Μοράις 92 14 3-8-3 Μανόλο Χιμένεθ (1) 527 79 47-21-11 Μαρίνος Ουζουνίδης 219 34 18-7-9 Μανόλο Χιμένεθ (2) 110 16 10-2-4 Μιγκέλ Καρντόσο 55 4 1-1-2 Νίκος Κωστένογλου 104 13 7-3-3 Μάσιμο Καρέρα 380 50 27-12-11 Μανόλο Χιμένεθ (3) 185 30 12-6-12 Βλάνταν Μιλόγεβιτς 99 7 3-1-3 Αργύρης Γιαννίκης 142 23 11-4-8



Το ημερολόγιο του τρόμου!

Τι συμπέρασμα μπορεί να βγει από τον πίνακα; Απλά τα πράγματα! Σε μια στατιστική ανάλυση των αριθμών των προπονητών που δεν ήταν υπηρεσιακοί της μιας βραδιά, εξ ου και το όνομα του Νίκου Κωστένογλου, είναι πως η ΑΕΚ κρατάει τους προπονητές της κατά ένα μέσο όρο 24 αγώνων και ημερολογιακά 185 ημερών. Από το ημερολογιακό κομμάτι έχει αφαιρεθεί ο Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος ήταν έμεινε στην ΑΕΚ όταν υποβιβάστηκε και ανέλαβε το έργο της ανοικοδόμησης και της ανέλιξης ξανά στη μεγάλη κατηγορία.

Ήταν προπονητής της ΑΕΚ στη Γ’ Εθνική. Έκλεισε την πρώτη του σεζόν με ρεκόρ 27-3-2. Ήταν προπονητής της ΑΕΚ στη Β’ Εθνική. Έκλεισε τη δεύτερή του σεζόν με συνολικό ρεκόρ 30-8-3 και έναν Χάρα ή ένα χέρι μακριά (σ.σ. από τα άλυτα μυστήρια της ζωής) από τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού και την πρόκριση στον τελικό. Και μετά ήρθε η Super League. Ήταν εκείνος που ξεκίνησε τη σεζόν το 2015-16 και ο πρώτος της «νέας εποχής» που έχασε τη δουλειά του. Ακολούθησε η λογική του ξένου προπονητή που θα παίρνει αποτελέσματα και θα γνωρίζει πότε επιτρέπεται να κυνηγήσει το θέαμα και πότε να πρυτανεύσει η λογική.

Ο Γκουστάβο Πογιέτ ανέλαβε την ΑΕΚ στα τέλη του Οκτώβρη. Πρώτο του ματς στη Λεωφόρο, όπου χωρίς πολλά-πολλά κατέβηκε για να κάνει εκείνο που χρειάζεται όταν δεν μπορείς να κερδίσεις. Να μην χάσεις! 0-0 το τελικό αποτέλεσμα, ελάχιστες φάσεις στο ματς, όμως η ΑΕΚ έχτιζε ξανά χαρακτήρα. Άλλαξε στυλ παιχνιδιού, άλλαξε φιλοσοφία και από το ποδόσφαιρο κατοχής με στοιχεία έμπνευσης και θεάματος έγινε μια σκληρή ομάδα, με αυταπάρνηση απέναντι στο ενδεχόμενο της ήττας.

Εκείνη – η ήττα δηλαδή – ήρθε στο δεύτερο ματς του Ουρουγουανού και μετά άργησε τρεις μήνες! Το αήττητο σερί του δικεφάλου διήρκησε 16 ματς, πριν διακοπεί στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο και πριν σπάει το αήττητο του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ. Εκεί, στις 13 Φεβρουαρίου, ο Γκουστάβο Πογιέτ έμοιαζε ακλόνητος. Ξέχωρα από το έργο που παρουσίαζε, είχε ουσιαστική συνεισφορά στις μεταγραφές και οι γνωριμίες του βοήθησαν να ενισχυθεί η ΑΕΚ τον Γενάρη. Δύο μήνες μετά, ο Ουρουγουανός ήταν persona non grata.

Αιτία ήταν η στάση του στις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του και η αντίδρασή του σε όσα είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Ο Πογιέτ πήρε θέση πριν τους ημιτελικούς με τον Ατρόμητο, ο Δημήτρης Μελισσανίδη τα πήρε γενικώς και τον έδιωξε και η ΑΕΚ πορεύτηκε με Στέλιο Μανωλά και Νίκο Παναγιωταρά.

Τα επόμενα δύο πειράματα είχαν διάρκεια ζωής μικρότερη και από τα survivor του Ατζούν. Ο Τιμούρ Κετσπάγια που υπέγραψε για δύο χρόνια και έφυγε στους τρεις μήνες μαζί με την προετοιμασία και κατόπιν της ήττας από τον Ολυμπιακό και ο Ζοσέ Μοράις που ακόμα δεν έχει καταλάβει κανείς γιατί προσλήφθηκε. Από το αμυντικό ποδόσφαιρο στο επιθετικό και ο συμπαθής Πορτογάλος και συνεργάτης του Ζοσέ Μουρίνιο έφυγε στης 92 μέρες. Ακολούθησε ο Μανόλο Χιμένεθ. 527 μέρες, μια έξοδο στα προκριματικά του Champions League, μια σπουδαία πορεία στο Europa League, και ένα πρωτάθλημα αργότερα έφυγε!

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης τον διαδέχτηκε. Το επιθετικό ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού, το γεγονός ότι μιλάνε την ίδια γλώσσα και οι απαιτήσεις του Ισπανού φέρνουν μια σοκαριστική αλλαγή στον πάγκο της ΑΕΚ και μια χρονιά που μοιάζει με πανωλεθρία σε όλα τα επίπεδα. Ξεκίνησε με την υπέρβαση και την είσοδο της Ένωσης στους ομίλους του Champions League και μετά την πήρε η κατηφόρα. Δεν ήταν οι ήττες ή οι κακές εμφανίσεις. Ήταν η απειθαρχία των ποδοσφαιριστών, ήταν ο χαρακτήρας της «refuse to lose» ομάδας που είχε εξαφανιστεί, ήταν η ομοιογένεια και η οικογένεια οι οποίες έμοιαζαν να έχουν ταξιδέψει μαζί με τον Μανόλο Χιμένεθ.

Η ΑΕΚ, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, δεν μπορούσε να κερδίσει ντέρμπι. Η ΑΕΚ κατρακυλούσε στη βαθμολογία, δεν μπορούσε να αντέξει σε διπλές υποχρεώσεις, είχε κακή φυσική κατάσταση, είχε κάκιστη ψυχολογία και σε συνδυασμό με τα εσωτερικά προβλήματα λόγω των (μη) ανανεώσεων συμβολαίων, το τέλος έμοιαζε αναπόφευκτο. Το διετές συμβόλαιο του Μαρίνου Ουζουνίδη πήγε περίπατο και αρχές Φεβρουαρίου με ρεκόρ 18-7-9, ο Έλληνας τεχνικός αποχώρησε από την ΑΕΚ.

Έφυγε για να γυρίσει ο Μανόλο Χιμένεθ ξανά, που θα έφευγε εκ νέου το καλοκαίρι για ένα νέο πείραμα. Μιγκέλ Καρντόσο εν λευκώ! Μεταγραφές που δεν έπαιξαν ποτέ, ενθουσιασμός που ήταν όνειρο θερινής νυκτός, οικονομικό άνοιγμα που δεν μπορούσε να φανταστεί την οικονομική καταστροφή του επικείμενου αποκλεισμού και εν κατακλείδι μια επιλογή που «έκαψε» όλη τη χρονιά. Το ονειρώδες build up ήταν καταστροφικό, ο Νίκος Κωστένογλου ανέλαβε για λίγο να βγάλει το φίδι από την τρύπα και η επόμενη επιλογή ήταν ο Μάσιμο Καρέρα.

Τα πράγματα έμοιαζαν μετά από καιρό να ομαλοποιούνται. Ο Ιταλός «έστρωσε» την ΑΕΚ, πήρε αποτελέσματα, έκανε σερί νικών, κέρδισε σε ντέρμπι, πήρε την σπουδαία πρόκριση επί του Άρη για τον τελικό, όμως κάπου ανάμεσα στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ στο πλέι οφ και στην ήττα στον τελικό του κυπέλλου ξεκινώντας η επόμενη σεζόν, το πράγμα άρχισε να χαλάει. Οι ισορροπίες χάθηκαν, η πρόκριση επί της Βόλφσμπουργκ ήταν μια όμορφη φωτοβολίδα, όμως οι διπλές υποχρεώσεις και η παρουσία της ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League, ήταν μαχαιριά στην καρδιά. Ο Μάσιμο Καρέρα, ο οποίος είχε γίνει ουσιαστικά ο δεύτερος προπονητής που τελείωνε μια χρονιά και άρχιζε την επόμενη, έφυγε λίγο πριν κλείσει ένα χρόνο στην ΑΕΚ. Κι έφυγε δίνοντας την αίσθηση ότι είχε παραδώσει πνεύμα καιρό πριν…

Δεν είναι έκπληξη ότι τον διαδέχτηκε ο Μανόλο Χιμένεθ - ούτε καν άξιο αναφοράς είναι πλέον. Δεν πίστευε κανείς ότι ο Ισπανός θα μείνει μετά το καλοκαίρι και, όντως, έκανε χώρο για να έρθει ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς. Με καθυστέρηση, όπως σημείωνε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, αφού η Ένωση είχε χρόνια που ήθελε να προσλάβει τον Σέρβο τεχνικό. Το αποτέλεσμα του μεταχρονισμένου γάμου; Αποκλεισμός στα προκριματικά του Conference Cup από την Βελέζ, μέτριο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και μια βολική για όλους μετακόμιση στη Σαουδική Αραβία. Η πόρτα ήταν και πάλι ανοικτή για τον επόμενο προπονητή. Αυτός ήταν ο Αργύρης Γιαννίκης. Ήρθε, τη διάβηκε, ανανέωσε σε πείσμα των αποτελεσμάτων και της εικόνας που είχε στο γήπεδο η ΑΕΚ, μόνο και μόνο για να βαδίσει και εκείνος προς τη φωτεινή επιγραφή.

EXIT!

Από ‘κει πήγαν και οι άλλοι…