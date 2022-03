Ξέσπασμα Γιαρμολένκο: «Γιατί οι Ρώσοι παίκτες κάθεστε σαν μ@λ@$#ς και δεν λέτε τίποτα»; (vid)

Αρκετοί Ουκρανοί ποδοσφαιριστές έχουν στείλει με κάθε τρόπο μήνυμα στήριξης στη χώρα τους, που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, ζητώντας να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Ανάμεσα τους και ο Αντρέι Γιαρμολένκο, που από την πρώτη στιγμή πήρε θέση και έκανε και δωρεά προς τον ουκρανικό στρατό, για να βοηθήσει την πατρίδα του.

Σε μήνυμα του, μέσω των social media, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, απευθυνόμενος προς τους Ρώσους παίκτες και θέτοντας τους το ερώτημα, γιατί δεν μιλούν για τη ρωσική εισβολή και γιατί δεν καταδικάζουν τον πόλεμο...

«Έχω μια ερώτηση για τους Ρώσους παίκτες. Παιδιά, γιατί κάθεστε σαν μ@λ@$#ς και δεν λέτε τίποτα; Στη χώρα μου, σκοτώνουν ανθρώπους, σκοτώνουν γυναίκες, σκοτώνουν μητέρες, σκοτώνουν τα παιδιά μας. Δεν λέτε τίποτα, δεν κάνετε κανένα σχόλιο. Έχετε επιρροή στους ανθρώπους δείξε τους, πες τους τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Ξέρω ότι σε κάποιους από εσάς αρέσει να δείχνετε τα αρ#[email protected] σας στην κάμερα, αλλά τώρα είναι ώρα να τα δείξετε στην πραγματική ζωή», όπως ανέφερε ο 32χρονος επιθετικός της Γουέστ Χαμ.

