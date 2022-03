Σταματά τη συνεργασία της με την Εθνική Ρωσίας η Adidas

Η απόφαση της Ρωσίας να εισβάλει στην Ουκρανία έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, με τη χώρα να μετρά παράπλευρες απώλειες και στον αθλητισμό.

Σε μία προσπάθεια των υπολοίπων χωρών της Ευρώπης να απομονώσουν τη Ρωσία, προχωρώντας σε διάφορες κυρώσεις σε βάρος της, προκειμένου να αποφασίσει να σταματήσει τον πόλεμο, ήδη FIFA και UEFA ανακοίνωσαν την αποβολή της χώρας σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο από τις διοργανώσεις τους.

Το τελευταίο πλήγμα στους Ρώσους που σχετίζεται με τον αθλητισμό έρχεται από την εταιρεία αθλητικού εξοπλισμού, την Adidas, η οποία μολονότι αποτελεί χορηγό της Εθνικής Ρωσίας καλύπτοντας τον ιματισμό της εδώ και 14 χρόνια, αποφάσισε να σταματήσει αυτή τη συνεργασία λόγω του πολέμου.

«Η Adidas θέτει άμεσα σε εφαρμογή την απόφαση να σταματήσει τη συνεργασία της με την Εθνική Ρωσίας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος της εταιρείας.

Οι κυρώσεις για τη Ρωσία συνεχίζονται, ωστόσο αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Adidas has suspended its current deal to make uniforms for the Russian National team, according to the @AssociatedPress.



Adidas has been a partner of Russia since 2008. Their deal runs through the end of the year. pic.twitter.com/q0CQu6LLOX