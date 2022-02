ΠΑΟΚ: MVP κόντρα στη Μίντιλαντ ο Πασχαλάκης

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στη Μίντιλαντ -στο γήπεδο της Τούμπας- για τα νοκ άουτ του UEFA Europa Conference League 2021-22.

Ακόμη μία ατομική διάκριση για τον «The Goalkeeper» που ξεχώρισε στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Μίντιλαντ, καθώς ο Πασχαλάκης ήταν κομβικός για την ομάδα του, έκανε σημαντικές αποκρούσεις, με κρισιμότερη όλων αυτή του πρώτου πέναλτι. Ο Έλληνας πορτιέρε συγκέντρωσε το 47,33% των ψήφων των φίλων του ΠΑΟΚ και αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης με τους Δανούς για το Europa Conference League. Όπως αναφέρει η ΠΑΕ: «Ήταν ένα ιστορικό βράδυ. Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση στους 16 του UEFA Europa Conference League, εξασφάλισε την παρουσία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τον Μάρτιο, ξόρκισε την κατάρα των πέναλτι και κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μίντιλαντ στα πέναλτι. Κομβικός για την ομάδα ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης . Ο The Goldkeeper ήταν εξαιρετικός στην κανονική διάρκεια του αγώνα και στην παράταση, έκανε σημαντικές αποκρούσεις, καθάρισε πολλές μπαλιές προς την περιοχή του, καθοδήγησε σωστά την αμυντική γραμμή, ενώ είχε συμμετοχή και στο build up της ομάδας. Highlight αναμφίβολα όμως ήταν η απόκρουση στην διαδικασία των πέναλτι, η οποία ουσιαστικά έκρινε την πρόκριση, καθώς οι συμπαίκτες του ήταν αλάνθαστοι. Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης ο Πασχαλάκης συγκέντρωσε το 47,33% και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο. Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Αντόνιο Τσόλακ , στην κορυφαία του εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο Κροάτης πάλεψε για 120 λεπτά, έδωσε μία ασίστ, είχε αρκετές ευκαιρίες για γκολ, ενώ πήγε πρώτος στην διαδικασία των πέναλτι και έδειξε το δρόμο στους συμπαίκτες του. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Αντελίνο Βιεϊρίνια , ο οποίος σημείωσε ένα μυθικό γκολ, ενώ ήταν άψογος στα λεπτά που αγωνίστηκε».