Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς γνωστοποίησε πως αφήνει τη διαχείριση και την γενική εποπτεία της Τσέλσι στους ανθρώπους του φιλανθρωπικού ιδρύματος του συλλόγου και έτσι αποσύρθηκε από τη διοίκηση των «μπλε», μετά τη σκληρή κριτική που δέχθηκε λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σήμερα (27/02) η Τσέλσι με ανακοίνωσή της τοποθετήθηκε για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και την εμπόλεμη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

"Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι φρικτή και ολέθρια. Οι σκέψεις της Τσέλσι είναι με όλους στην Ουκρανία. Όλοι στον σύλλογο προσεύχονται για ειρήνη", αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Λονδρέζικος σύλλογος.

Club statement on the conflict in Ukraine.