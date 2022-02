Άλλος για την εξάδα μας…

Το πιο μεγάλο ματς, μέχρι το επόμενο. Μόνο που το επόμενο είναι το τελευταίο! Η 25η αγωνιστική ανοίγει με τη σπουδαία αναμέτρηση Αστέρα-Άρη στην Τρίπολη, εμπεριέχει το λεγόμενο αθηναϊκό ντέρμπι και κλείνει με μάχη επιβίωσης ανάμεσα σε Απόλλων και Ατρόμητο.

* Στην προαναγγελία του αγώνα ΠΑΣ Γιάννινα-Λαμία και στη συνολική προαναγγελία δεν έχει ληφθεί ως τετελεσμένη η αφαίρεση πέντε βαθμών από την ομάδα των Ιωαννίνων.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΡΗΣ

Είναι το πιο μεγάλο ματς της αγωνιστικής, κι ας μην είναι το ντέρμπι. Διότι ναι μεν το ντέρμπι έχει το όνομα, αλλά στην Τρίπολη υπάρχει η χάρη. Ποια χάρη; Η χάρη της εξάδας, των πλέι οφ, και του ενδεχόμενου ευρωπαϊκού εισιτήριου. Τα δεδομένα είναι απλά: Ο Αστέρας έχει 35 βαθμούς σε 23 ματς και υποδέχεται τον Άρη των 33ων βαθμών σε 24 ματς. Κοινώς, οι γηπεδούχοι βολεύονται και με την ισοπαλία, ενώ οι φιλοξενούμενοι χρειάζονται μόνο τη νίκη και οποιαδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα είναι – και σε περίπτωση που δεν δικαιωθούν από το CAS – καταστροφικό. Τι άλλο υπάρχει στα δεδομένα; Ο ΟΦΗ με τους 34 βαθμούς και οι ΠΑΣ και Παναθηναϊκός με τους 36. Διότι οι δυο τους δεν παίζουν μόνοι…

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: «Θ. Κολοκοτρώνης» (26/2, 17:15 – NS2HD)

1η ΔΟΣΗ: Η Λαμία ήταν το βάλσαμο στις πληγές του Αστέρα και το διπλό μέσα στην εβδομάδα του έδωσε εκ νέου μαξιλαράκι ασφαλείας. Τελευταίο εντός έδρας ματς για τον Αστέρα που είναι η τέταρτη καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος στο «σπίτι» του.

2η ΔΟΣΗ: Ο Χερμάν Μπούργος έφερε χαμόγελα, έφερε τρία γκολ και έφερε τον Άρη σε απόσταση βολής πριν το ματς της χρονιάς. Μόνο που δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι κιτρινόμαυροι φέτος μακριά από την έδρα τους έχουν μόλις έντεκα βαθμούς και έχουν πετύχει έντεκα γκολ σε ισάριθμα ματς.

3η ΔΟΣΗ: Σχεδόν απόλυτη ισορροπία στην Τρίπολη μεταξύ των δύο ομάδων. 15-14 γκολ υπέρ των γηπεδούχων, 4-5-3 ο απολογισμός των αγώνων, μία νίκη έχουν πανηγυρίσει οι γηπεδούχοι στα τελευταία εφτά ματς.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: 10%! It doesn’t get old που λένε! Ο Μίλαν Ράσταβατς έχει αντιμετωπίσει τον Άρη δέκα φορές στην καριέρα του και έχει κερδίσει μόλις ένα ματς! Εφτά ήττες και δύο ισοπαλίες ο απολογισμός του στα υπόλοιπα εννέα.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Χωρίς Μάνο ο Άρης στον αγώνα με τον Αστέρα.

ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΣ: Γκουστάβο, Μεϊνταντάς, Ψάρρης. 4ος: Τζήλος. VAR: Νιόμπρε.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ

Τη ζωή τους να κάναμε… Λίγοι μπορούν να αγωνιστούν στις δύο τελευταίες αγωνιστικές με την ελαφρότητα που μπορούν να το κάνουν Παναιτωλικός και Βόλος. Χωρίς να σημαίνει ότι θα αδιαφορήσουν για το ματς, και χωρίς να σημαίνει ότι κάθε βαθμός δεν είναι πολύτιμος, οι δυο τους είναι οι πιο «αδιάφορες» ομάδες του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Ισοβαθμούν στους 28 βαθμούς, δεν προλαβαίνουν τα πλέι οφ και έχουν απόσταση 15 και 11 βαθμών από Απόλλων και Ατρόμητο αντίστοιχα. Ποιο είναι το κίνητρό τους; Μα, φυσικά, το ποδόσφαιρο κάτι που έχει αποδειχθεί και στα τελευταία τους παιχνίδια.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Γήπεδο Παναιτωλικού (24/2, 19:30 – CS2HD)

1η ΔΟΣΗ: Έκανε την κοιλιά του, αλλά την κατάλληλη στιγμή βρήκε το χωνευτικό του και τώρα τρέχει ένα σερί τριών αγώνων αήττητος. Επιπλέον, ο Παναιτωλικός δεν έχει δεχτεί γκολ στα τελευταία τρία ματς που έχει δώσει.

2η ΔΟΣΗ: Έχει δύο συνεχόμενες ήττες, ωστόσο σε αμφότερα τα ματς ήταν ανταγωνιστικός και έχασε στις λεπτομέρειες. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Βόλος έχει κερδίσει τα δύο από τα τρία τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια του.

3η ΔΟΣΗ: Τα γκολ σε απόλυτη αρμονία. Οκτώ για κάθε ομάδα σε εφτά μεταξύ τους ματς. Εκεί, επικρατεί στα σημεία ο Παναιτωλικός με τρεις νίκες έναντι δύο του Βόλου.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: 57,1%! Στα τέσσερα από τα εφτά ματς μεταξύ των δύο ομάδων έχουν σκοράρει αμφότερες. Από τα εφτά ματς, μόλις ένα έχει λήξει χωρίς τέρματα.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Ο Λουί είναι τιμωρημένος για τον Παναιτωλικό, όπως και οι Μπαριέντος και Φεράρι για τον Βόλο.

ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΣ: Τσέτσιλας, Δημητριάδης, Τζιουβάρας. 4ος: Γκάμαρης. VAR: Ευαγγέλου.

ΠΑΟΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ

Η ζωή συνεχίζεται. Η ευφορία συνεχίζεται. Η ευρωπαϊκή περιπέτεια του ΠΑΟΚ συνεχίζεται και το αήττητό του σερί στην Ελλάδα συνεχίζεται. Ο δικέφαλος του βορρά μετά την υπερπροσπάθεια απέναντι στη Μίντιλαντ και την σπουδαία πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι, επανέρχεται στις εν Ελλάδι υποχρεώσεις του, που έρχονται χωρίς σταματημό. Η αρχή γίνεται με τον Ιωνικό για να ακολουθήσει την Τετάρτη η ΑΕΚ σε έξι ημερολογιακές ημέρες που θα δοκιμάσει τα όρια των παικτών του ΠΑΟΚ. Το ίδιο θα προσπαθήσει να κάνει και ο Ιωνικός, ο οποίος είναι σε εξαιρετική θέση βαθμολογικά, αλλά σίγουρα δε θα έλεγε «όχι» στο ενδεχόμενο να προσθέσει κι άλλους βαθμούς στο σακούλι του.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Γήπεδο Τούμπας (25/2, 17:15 – NS2HD)

1η ΔΟΣΗ: Ο Ιωνικός ήταν η τελευταία ομάδα που κέρδισε τον ΠΑΟΚ έναν ολόκληρο γύρο και έντεκα ματς πριν. Αξιοσημείωτο και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει δεχτεί δύο γκολ στα τελευταία οκτώ ματς!

2η ΔΟΣΗ: Μόλις μια ήττα στα τελευταία έξι ματς και οι βάσεις για την παραμονή έχουν μπει. Τα τέσσερα γκολ στον Απόλλωνα αποτελούν το επιστέγασμα της επιθετικής λειτουργίας του Ιωνικού, ανεξάρτητα αν δεν έχει πάντα την ίδια αποτελεσματικότητα.

3η ΔΟΣΗ: Από τις 19 Νοεμβρίου του 2006, ο Ιωνικός επισκέπτεται τώρα ξανά την Τούμπα. Τότε, το ματς είχε λήξει 3-0 με δύο γκολ του Μίετσελ και ένα του Στέλιου Ηλιάδη.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: 63,8! Εξαιρετικά υψηλό το ποσοστό του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ιωνικό στην Τούμπα. Και όχι δεν είναι οι νίκες του, αυτό είναι πολύ υψηλότερο. Στα 17 ματς που έχουν παίξει, ο δικέφαλος του βορρά δεν έχει δεχτεί γκολ στα έντεκα.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Χωρίς Κούτριτς ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Κιάκος θα εκτίσει την ποινή του για τον Ιωνικό.

ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΣ: Διαμαντόπουλος, Βασιλόπουλος, Καραγκιζόπουλος. 4ος: Κουτσιαύτης. VAR: Καραντώνης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ

Όνειρο ήταν και πάει… Ο Ολυμπιακός στόχευε ψηλά, όμως η Αταλάντα είχε τον ρεαλισμό και την ικανότητα να φτάσει εκεί που οι ερυθρόλευκοι ονειρεύονταν και για ακόμα μια φορά, η Ελλάδα αποτελεί το χρυσό περιτύλιγμα στο χάπι. Έπειτα από την απογοήτευση της Πέμπτης, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς εστιάζει αποκλειστικά και μόνο στις εγχώριες υποχρεώσεις της και το ματς απέναντι στον ΟΦΗ είναι τώρα το ζητούμενο. Ουσιαστικό κίνητρο δεν υπάρχει, παρά μόνο η διατήρηση του αήττητου και η διατήρηση της διαφοράς με τον ΠΑΟΚ. Ο ΟΦΗ έχει κίνητρο στο Στάδιο Καραϊσκάκη και, μάλιστα, υψηλό. Η μάχη για την έκτη θέση είναι ανοικτή και οι Κρητικοί που δεν έχουν χάσει σε Λεωφόρο, ΟΑΚΑ, Χαριλάου, παρά μόνο στην Τούμπα, θέλουν να κάνουν ακόμα μια έκπληξη.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: «Γ. Καραϊσκάκης» (27/2, 19:30 – NS Prime)

1η ΔΟΣΗ: Δύο συνεχόμενες νίκες με 1-0, τρία σερί ματς χωρίς να δεχτεί γκολ, δύο γκολ παθητικό στα τελευταία έντεκα ματς και ο Ολυμπιακός όσο κι αν δυσκολεύεται, παραμένει άτρωτος στην Ελλάδα.

2η ΔΟΣΗ: Τέσσερα σερί είναι τα ματς που παραμένει αήττητος ο ΟΦΗ στην τελική ευθεία για την εξάδα. Στα τρία από τα τέσσερα έχει πετύχει από δύο γκολ και πάνω.

3η ΔΟΣΗ: Τρομακτικό είναι το σερί του Ολυμπιακού απέναντι στον ΟΦΗ. Μία ισοπαλία στα τελευταία 23 παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων, με τους Κρητικούς να έχουν κερδίσει τους ερυθρόλευκους μόλις μια φορά στην Αθήνα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: 88,8%! Εννέα φορές έχει αντιμετωπίσει ο Πέδρο Μαρτίνς τον ΟΦΗ και τις οκτώ έχει κερδίσει! Μοναδική του ήττα ήταν την πρώτη φορά που έπαιξε εναντίον των Κρητικών, τον Οκτώβριο του 2018.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Νέιρα και Μπαλογιάννης είναι τιμωρημένοι για τον ΟΦΗ, με την κρητική ομάδα να έχει προβλήματα και λόγω κορωνοϊού.

ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΣ: Έκμπεργκ, Κόλουμ, Κλάιβερ. 4ος: Γκορτσίλας. VAR: Στογιάνοφ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ

Είναι το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής! Και δεν πρόκειται απλώς για ένα ντέρμπι γοήτρου, αλλά για πολλά περισσότερα. Για τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, είναι η ευκαιρία να κερδίσει στην έδρα του ένα σημαντικό ματς, κάτι που δεν κατάφερε ούτε με Ολυμπιακό, ούτε με ΠΑΟΚ, ενώ επιπλέον η νίκη είναι αναγκαιότητα και για τη θέση του στην εξάδα. Η ΑΕΚ, βαθμολογικά, δεν καίγεται το ίδιο. Κυνηγάει μεν τον ΠΑΟΚ και εκκρεμεί το μεταξύ τους ματς στο ΟΑΚΑ, ωστόσο είναι δύσκολο να τον φτάσει. Για το γόητρο, όμως, χρειάζεται και η Ένωση μια νίκη ταυτότητας, από εκείνες που τόσο της έχουν λείψει τα τελευταία χρόνια. Έχοντας χάσει τον προηγούμενο μήνα από Άρη, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, χρειάζεται κάπου να αποδείξει ότι κουβαλάει και ανταποκρίνεται στο βάρος της φανέλας.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: «Απόστολος Νικολαΐδης» (27/2, 19:30 – CS1HD)

1η ΔΟΣΗ: Η ήττα από τον Παναιτωλικό ήταν πισωγύρισμα, ωστόσο ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο είναι άλλη ομάδα, κάτι που μαρτυρά το γεγονός ότι δεν έχει κερδίσει μόνο σε τέσσερα από τα δώδεκα εντός έδρας ματς, ότι έχει την καλύτερη εντός έδρας επίθεση και τη δεύτερη καλύτερη εντός έδρας άμυνα.

2η ΔΟΣΗ: Η νίκη επί του ΠΑΣ έκλεισε λίγο τις πληγές, ωστόσο η ΑΕΚ έχει χάσει τα δύο προηγούμενα μεγάλα ματς εκτός έδρας (Άρη και Ολυμπιακό) και γενικότερα έχει τα… θέματά της με τα ντέρμπι.

3η ΔΟΣΗ: Τέσσερα σερί ματς χωρίς ήττα από τον Παναθηναϊκό έχει η ΑΕΚ, με το τριφύλλι να έχει κερδίσει μόνο τρεις φορές στα τελευταία 15 ματς!! Τρεις νίκες μετράει ο Παναθηναϊκός στα τελευταία δέκα εντός έδρας παιχνίδια.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: 71%! Παραμένει εξαιρετικά υψηλό το ποσοστό του Αργύρη Γιαννίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Εφτά φορές τον έχει αντιμετωπίσει, τις πέντε έχει κερδίσει! Τον κέρδισε και ως προπονητής της ΑΕΚ στον πρώτο γύρο.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Μαουρίτσιο και Βιγιαφάνιες θα είναι εκτός για τον Παναθηναϊκό, χωρίς Στάνκοβιτς και Μισελέν η ΑΕΚ.

ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΣ: Νόμπρε, Νικολακάκης, Νικολαϊδης. 4ος: Τσακαλίδης. VAR: Γκουστάβο.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Το τελευταίο βαγόνι. Το τελευταίο χαρτί. Η τελευταία ευκαιρία. Το τελευταίο τραγούδι. Ό,τι έκφραση έχει μέσα «τελευταίο» ταιριάζει στον Απόλλωνα και το παιχνίδι της Δευτέρας. Η ελαφρά ταξιαρχία κλώτσησε το διπλό που πήρε στη Λαμία με μια κάκιστη εμφάνιση στην Νεάπολη και τώρα η πλάτη είναι όσο πιο κολλημένη στον τοίχο θα μπορούσε να είναι και η θηλιά έχει αρχίσει και γδέρνει το λαιμό. Απομένουν τα δύο ματς με τον Ατρόμητο και τον ΟΦΗ για να μπορέσει να πλησιάσει στη βαθμολογία και να μην είναι τυπική διαδικασία τα πλέι άουτ. Και ενδεχομένως να έχει νέα αλλαγή στον πάγκο, με τον Τζιανλούκα Φέστα να αποχωρεί για δεύτερη φορά και τον Μπάμπη Τεννέ να αναλαμβάνει. Το αντίθετο θέλει ο Ατρόμητος… Με διπλό στη Ριζούπολη κλωτσάει τον Απόλλωνα στη Β’ Εθνική και ενισχύει τη δική του θέση ενόψει του έξτρα μικρού πρωταθλήματος, ενώ έχει και την Τετάρτη ακόμα μια ευκαιρία (σ.σ. κόντρα στον Βόλο) να μαζέψει κι άλλους βαθμούς.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: «Γ. Καμάρας» (28/2, 19:30 – CS1HD)

1η ΔΟΣΗ: Πέτυχε δύο γκολ στη Λαμία, πήρε τη νίκη, αλλά με την εμφάνισή του στην Νεάπολη έμοιαζε με την αναλαμπή του ετοιμοθάνατου. Η χειρότερη εντός έδρας επίθεση του πρωταθλήματος με τέσσερα γκολ σε 12 ματς στην Ριζούπολη και μοναδική νίκη στις 23 Οκτωβρίου.

2η ΔΟΣΗ: Συνήλθε και τρέχει για να σώσει ό,τι σώζεται. Εφτά βαθμοί σε πέντε ματς είναι μια καλή συγκομιδή για τον Ατρόμητο, ο οποίος πάντως είναι η χειρότερη εκτός έδρας ομάδας και η μοναδική χωρίς νίκη μέχρι σήμερα στο πρωτάθλημα.

3η ΔΟΣΗ: Μοιρασμένη η παράδοση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Εφτά νίκες έχει ο Απόλλων, οκτώ ματς έχουν λήξει ισόπαλα και εννέα νίκες μετράει ο Ατρόμητος, με τα γκολ στα 28-35 σε 24 ματς.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: 140%! Η παρουσία του στο ματς του πρώτου γύρου, απλά επιβεβαίωσε ότι κάποια πράγματα δεν είναι τυχαία. Πέντε φορές έχει αντιμετωπίσει ο Ευθύμης Κουλούρης τον Απόλλωνα, εφτά φορές έχει σκοράρει εναντίον του.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Τιμωρημένος είναι ο Ράιλι στον Απόλλωνα.

ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΣ: Καμπάκοφ, Μαργαρίτοφ, Βάλκοφ. 4ος: Φωτιάς. VAR: Στογιάνοφ.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΛΑΜΙΑ

Εδώ που φτάσαμε, αυτό το παιχνίδι έχει το μεγαλύτερο πρέπει της σεζόν για τον ΠΑΣ Γιάννινα. Διότι καλά ήταν μέχρι τώρα να παίζεις για την αγάπη του παιχνιδιού και να είσαι το αουτσάιντερ που κάνει εκπλήξεις, ωστόσο ο Άγιαξ της Ηπείρου κρατάει τώρα την τύχη στα χέρια του και έχει το προνόμιο η θέση των πλέι οφ να εξαρτάται μόνο από τον εαυτό του. Στους 36 βαθμούς, αν ο ΠΑΣ νικήσει και τα αποτελέσματα των ευνοήσουν, τότε η τελευταία αγωνιστική δε θα έχει καν σημασία. Το κακό για την ομάδα του Ηρακλή Μεταξά είναι ότι έχει απέναντί της μια ομάδα που καίγεται για βαθμούς, καθώς οι αυτοκτονικές της τάσεις την έχουν φέρει πολύ κοντά στις δύο τελευταίες θέσεις και το φορτίο στα πλέι άουτ θα είναι βαρύ.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων (28/2, 19:30 – NS Prime)

1η ΔΟΣΗ: Ας σημειώσουμε ένα εντυπωσιακό στατιστικό: Τα τελευταία έξι ματς του ΠΑΣ, στα οποία έχει τρεις νίκες και τρεις ήττες, έχουν γκολ μόνο από μια ομάδα! Τέσσερα σερί ματς αήττητος είναι στους Ζωσιμάδες.

2η ΔΟΣΗ: Πέντε σερί ήττες για τη Λαμία, πέντε ματς στα οποία έχει πετύχει μόλις δύο γκολ και τελευταία φορά που δεν ηττήθηκε εκτός έδρας ήταν στο Χαριλάου στις 23 Γενάρη.

3η ΔΟΣΗ: Ισορροπία… Οκτώ ματς έχουν παίξει συνολικά, δύο νίκες έχει ο ΠΑΣ, δύο η Λαμία και τέσσερα παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: 26,3%! Με εννέα διαφορετικούς συλλόγους έχει αντιμετωπίσει ο Μιχάλης Γρηγορίου τον ΠΑΣ, ωστόσο σε 19 ματς έχει δει την εκάστοτε ομάδα του να κερδίζει μόλις πέντε φορές!

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Ο Μανούσος είναι τιμωρημένος για τη Λαμία.

ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΣ: Μανούχος, Δημητριάδης, Πάτρας. 4ος: Παπαπέτρου. VAR: Σιδηρόπουλος.