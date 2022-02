Σε διαμαρτυρία κατά της ρωσικής εισβολής ο Ζιντσένκο μαζί με συμπατριώτες του (vid)

Ο Ουκρανός διεθνής ποδοσφαιριστής βρέθηκε σε διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης του Μάντσεστερ το βράδυ της Πέμπτης (24/02) και φώναξαν συνθήματα κατά του πολέμου και της ρωσικής εισβολής, μαζί με αρκετούς συμπατριώτες του.

Ο Ζιντσένκο, από το ξεκίνημα του πολέμου στη χώρα του πήρε θέση, μέσω των λογαριασμών του στα social media, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν και ευχόμενος στον Ρώσο πρόεδρο να πεθάνει με τον χειρότερο τρόπο.

Oleksandr Zinchenko in attendance at the vigil in St Peter's Square tonight, protesting against the Russian invasion of Ukraine outside the town hall in Manchester city centre.



[Photo via @karlathrelfall] pic.twitter.com/cnpjt1QHqd