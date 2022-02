Σλάβια Πράγας: Με φανέλες της Ουκρανίας οι παίκτες κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (vid)

Έτσι και η Σλάβια Πράγας στον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε, για το Europa Conference League, έδωσε το δικό της μήνυμα στηρίζοντας την Ουκρανία, ενώ οι παίκτες της ομάδας φόρεσαν κίτρινες εμφανίσεις πριν την έναρξη του αγώνα.

Οι Τσέχοι παρουσιάστηκαν με διαφορετικά χρώματα, ενώ η βασική ενδεκάδα βγήκε στον αγωνιστικό χώρο με κίτρινες φανέλες, στις οποίες αναγραφόταν το μήνυμα «Στηρίζουμε την Ουκρανία». Με το τέλος της αναμέτρησης, και τη νίκη της Σλάβια επί της Φενέρ (3-2), οι οπαδοί της ομάδας φώναζαν «Ουκρανία, Ουκρανία» και έδωσαν το στίγμα τους για να δοθεί τέλος στον πόλεμο που έχει ξεκινήσει η Ρωσία.

Σε ανάρτηση της η Σλάβια Πράγας, συνοδεύει τις φωτογραφίες του αγώνα με το μήνυμα «We stand with Ukraine», εκφράζοντας τη στήριξη της στην Ουκρανία:

We stand with Ukraine! ✊ 🇺🇦 🔱 pic.twitter.com/LrZId27tcM

Slavia Prague team and fans, after their ECL match with Fenerbahce tonight👏👏👏👏 https://t.co/wZzZgw3q7E