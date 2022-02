ΠΑΟΚ: Fans’ Man of the Match κόντρα στον Άρη ο Πασχαλάκης

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης για την 24η αγωνιστική της Super League Interwetten 2021-22.

Στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής, μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ δεν αναδείχθηκε καμία ομάδα νικήτρια, με τους τερματοφύλακες των δύο ομάδων να κρατούν ανέπαφες τις εστίες τους. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης έκανε εξαιρετικές επεμβάσεις κι έτσι οι φίλοι του Δικεφάλου τον ανέδειξαν ως τον πολυτιμότερο παίκτη της αναμέτρησης. Όπως αναφέρει η ΠΑΕ: «Σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε, ήταν σαφώς ανώτερος από τον αντίπαλο του και πίεσε ασφυκτικά ειδικά στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, καμία από τις δύο ομάδες δεν βρήκε γκολ και μοιράστηκαν από έναν βαθμό. Ο Άρης, αν κι έπαιζε στην έδρα του, δεν προσπάθησε να κάνει οργανωμένες επιθέσεις και περιορίστηκε σε κόντρες. Όσες φορές κατάφερε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα έπεσε πάνω στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Ο The Goldkeeper έκανε μερικές εξαιρετικές επεμβάσεις, καθάρισε όλες τις φάσεις στον αέρα και καθοδήγησε σωστά την άμυνα του, όντας κομβικός στο να πάρει η ομάδα ένα ακόμα clean sheet.Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης ο Πασχαλάκης συγκέντρωσε το 42,99% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο. Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Ζόαν Σάστρε , ο οποίος πραγματοποίησε μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Φιλίπε Σοάρες που βρέθηκε για πρώτη φορά στην αρχική 11άδα κι είχε θετική παρουσία σε άμυνα κι επίθεση».