Ο Ιωνικός εκμεταλλεύτηκε τις ήττες-δώρα των Ατρόμητου και Λαμίας και με σπουδαία νίκη επί του Απόλλωνα με 4-0, έκανε αποφασιστικό βήμα για την παραμονή του στη Super League.

Οι Νικαιώτες έκαναν «φύλλο και φτερό» την «ελαφρά ταξιαρχία» που για περίπου 35 λεπτά ήταν στα σχοινιά και δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Προηγήθηκαν με 3-0, στο β' διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους. Όταν χρειάστηκε, είδαν τον Χουτεσιώτη να αποκρούει το πέναλτι του Ιωαννίδη, όποτε ήθελαν ανέβαζαν στροφές με το τελικό σκορ που προέκυψε από εντυπωσιακό γκολ του Ντάλσιο, να δίνει αέρα επτά βαθμών στους γηπεδούχους από τη Λαμία και οκτώ από τον Ατρόμητο.

Όσο για τον Απόλλωνα, παρέμεινε «βιδωμένος» στην τελευταία θέση και στο -4 από τον 13ο Ατρόμητο.

Γκολ με το... καλησπέρα από τον Ιωνικό

Το τέλειο ξεκίνημα έκανε στο ματς ο Ιωνικός. Πριν καν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι πήραν κεφάλι στο σκορ όχι με κάποιο συνηθισμένο «εκτελεστή» τύπου Άοσμαν, αλλά με τον Κιάκο. Γκολ-προϊόν της ωραίας προσποίσης και σέντρα με το δεξί του Βαλεριάνου που βρήκε στην καρδιά της άμυνας της «ελαφράς ταξιαρχίας» τον συμπαίκτη του που κατέβασε την μπάλα και σούταρε δυνατά γράφοντας το 1-0.

Δοκάρι και 2-0 ο Ιωνικός

O Απόλλων προσπάθησε να ισορροπήσει με τους Νικαιώτες, ωστόσο, να είναι αυτοί που άγγιξαν το 2-0 με την μπάλα να μην τους κάνει το χατίρι. Στο 17' ο Άοσμαν εκτέλεσε το κόρνερ, ο Σάντσεζ πήρε την κεφαλιά και αυτή σταμάτησ στο αριστερό δοκάρι του Κότσαρη. Ωστόσο, αυτό φαίνεται πως ήταν το προμήνυμα για το τι θα ακολουθούσε. Διότι στο 18' ο Ιωνικός πήρε προβάδισμα με δύο γκολ. Ο Τουράμ συνέκλινε στην περιοχή και μοίρασε στον Μάντζη, αυτός με τακουνάκι έδωσε στον Κιάκο, ο οποίος με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

The party goes on...

Το πάρτι των Νικαιωτών συνεχίστηκε... Παρά το 2-0 ο Ιωνικός παρέμεινε ψηλά και πίεζε. Κέρδιζε μπάλες, δεν απειλούνταν ιδιαίτερα για να έρθει το 3ο γκολ στο 32'. Τουράμ και Μάντζης συνεργάστηκαν, με τον πρώτο να σερβίρει την ασίστ και τον Μάντζη να διαμορφώνει το 3-0 υπέρ του Ιωνικού.

Με την κατάσταση να έχει φθάσει στο απροχώρητο, ο Φέστα πέρασε εκτός ματς τον Γιαννιώτα και έβαλε τον Κάστρο. Πλέον ο Απόλλων αγωνιζόταν με κάτι σαν 5-2-3 με Κάστρο στην άμυνα, Φατιόν και Σλίβκα στον άξονα, ενώ Μαρτίνεζ, Παμλίδης, Ιωαννίδης είναι η επιθετική τριάδα ευελπιστώντας ένα γκολ που θα έδινε ελπίδα στην ομάδα του. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό με 3-0 να είναι το σκορ του ημιχρόνου.

Νέο δοκάρι ο Ιωνικός, χαμένο πέναλτι ο Απόλλων

Το πρώτο δεκάλεπτο του β' μέρους δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο και μέσα σε δύο λεπτά στη συνέχεια έγιναν τα πάντα. Ο Ιωνικός είχε δοκάρι σε λανθασμέμο γύρισμα του Ράιλι στον Κότσαρη για να ακολουθήσει το κερδισμένο πέναλτι του Ιωαννίδη από τον Βαλεριανό. Φάση που ελέγχθηκε από τον VAR, αν ο Ιωαννίδης ήταν σε θέση οφσάιντ.

Και στο 58' ο Χουτεσιώτης απέκρουσε το πέναλτι του Ιωαννίδη, ο Τσιλούλης πήρε την επαναφορά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο Σιδηρόπουλος ακύρωσε το γκολ διότι ο παίκτης του Απόλλωνα είχε μπει στη μεγάλη περιοχή πριν εκτελεστεί το πέναλτι. Έτσι το 3-0 παρέμεινε με τους φιλοξενούμενους να χάνουν τεράστια ευκαιρία να ξαναμπούν στο ματς.

Τρομερό 4-0

Και η «σεμνή τελετή» για την «ελαφρά ταξιαρχία» έλαβε τέλος στο 65'. Ο Ράιλι αποβλήθηκε μέσω VAR με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Μάντζη που έβγαινε μόνος του με τον τερματοφύλακα.

Επί της ουσίας μετά το 70' ο ρυθμός ανέβαινε όταν και όποτε αποφάσιζε ο Ιωνικός και στο 88' ήρθε ο Ντάλσιο να βάλει το κερασάκι στην τούρτα. Τρομερή συνέργεια Πλατέλλα, Βαλεριάνου και Ντάλσιο με φοβερό σουτ του τελευταίου να καταλήγει στα δίχτυα του Κότσαρη ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Ιωνικός (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας, Ρομαό, Τσιγκρίνσκι (81' Βαφέας), Σάντσεζ, Βαλεριάνος, Κιάκος (77' Μάναλης), Ντάλσιο, Άοσμαν (81' Τσιριγώτης), Τουράμ (77' Γκοτσούλιας), Μάντζης (84' Πλατέλλας).

Απόλλων Σμύρνης (Τζιανλούκα Φέστα): Κότσαρης, Ράιλι, Ντομίνγκες, Φατιόν (46' Τσιμπσά), Παπαγεωργίου, Βιτλής, Σλίβκα, Μαρτίνεζ (46' Τσιλούλης), Γιαννιώτας (38' Κάστρο), Παμλίδης (81' Ντάουντα), Ιωαννίδης (74'Γιακιμόφσκι).

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Μωυσιάδης, Δημητριάδης

4ος: Τσακαγκαράκης

VAR: Τζοβάρας

ΑVAR: Νικολαΐδης

Κίτρινες κάρτες: 26' Ρομαό, 75' Μύγας - 20' Φατιόν

Αποβολή: 65' Ράιλι (απευθείας)