Ιστορική απόφαση! Iσότητα στους μισθούς ανδρών και γυναικών στην εθνική των ΗΠΑ

Αυτονόητο δικαίωμα, αλλά όχι κατακτημένο. Μέχρι σήμερα! Η εθνική ομάδα γυναικών των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε επίσημα την εξίσωση των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών, ένα αίτημα που τέθηκε επίσημα από το 2019 και ήρθε πια η ώρα να εκπληρωθεί.

Δικαιώνεται έτσι ο αγώνας που έκαναν σπουδαίες εκπρόσωποι του ποδοσφαίρου των γυναικών με πρώτες τις εμβληματικές Άλεξ Μόργκαν και Μέγκαν Ραπίνο, οι οποίες μάλιστα είχαν προχωρήσει και σε αγωγή στην USSF για το θέμα των μισθολογικών ανισοτήτων.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι, εν αναμονή μιας νέας συλλογικής σύμβασης, έχουμε επιλύσει τη μακροχρόνια διαφωνία μας για την ίση αμοιβή και θα είμαστε περήφανα μαζί σε μια κοινή δέσμευση για την προώθηση της ισότητας στο ποδόσφαιρο», ανέφεραν οι US Soccer και USWNT σε κοινή δήλωση.

Το 2019, την χρονιά που οι Αμερικανίδες κατέκτησαν το Μουντιάλ, είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με τη NIKE οι φανέλες της εθνικής των γυναικών έκαναν ρεκόρ πωλήσεων!

Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά στις απολαβές, η ομάδα της Γαλλίας πήρε 38 εκατ. δολάρια όταν το 2018 κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ οι γυναίκες των ΗΠΑ το 2019 πήραν μόλις 4 εκατ. δολάρια.

Το ζήτημα είχε επισημάνει και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος είχε προτείνει τον διπλασιασμό του μπόνους για τις γυναίκες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023.

Έτσι, οι ΗΠΑ μαζί με την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, τη Βραζιλία και την Αγγλία είναι οι χώρες όπου άνδρες και γυναίκες παίκτες και παίκτριες βρίσκονται στην ίδια μισθολογική κλίμακα.

U.S. Soccer and @USWNT are proudly standing together in a shared commitment to advancing equality in soccer. pic.twitter.com/Sp8q7NY0Up