Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της συνεχάρη τον Γιώργο Μασούρα για τις 150 συμμετοχές του στην ομάδα.

«Συγχαρητήρια Γιώργο για τις 150 συμμετοχές σου σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό μας! Congratulations @geo_masou for achieving 150 appearances with Olympiacos in all competitions!» σημειώνεται στην ανάρτηση.