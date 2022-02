Σοκαριστικό βίντεο: Άγνωστοι γρονθοκόπησαν τη μητέρα του Φόντεν!

Σύμφωνα με βίντεο που έχει διαρρεύσει στα social media, ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι έχει μπλέξει σε καυγά με αγνώστους, οι οποίοι λίγο νωρίτερα είχαν έντονη λογομαχία με τη μητέρα μου.

Το περιστατικό συνέβη, σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα, λίγες ώρες μετά την ήττα των «Πολιτών» από την Τότεναμ (2-3) για την Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Φόντεν φαίνεται να διασχίζει έναν διάδρομο σε νυχτερινό κέντρο μαζί με τη σύντροφό του, Ρεμπέκα Κουκ και μία ομάδα τριών-τεσσάρων ατόμων τον πλησιάζει και έρχεται σε έντονη αντιπαράθεση μαζί του.

Η μητέρα του ποδοσφαιριστή εμφανώς ενοχλημένη προσπάθησε να τους διώξει και τότε ένας από την παρέα της επιτέθηκε και την χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο!

Phil Foden appears to have been involved in a fight which started with a man hitting his mother at a night club.



Foden attempts to leave the scene, by entering another room, but a man hits his mother just a few seconds later.



Cc @Mick_Birchall pic.twitter.com/xLxjn6HZqN