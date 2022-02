Η «εμφάνιση» του Ιλια Ιβιτς, ποιος χαιρετάει την ΑΕΚ, τι «παίχτηκε» με τον Κάναντι και πολλές ακόμα καυτές Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

* Μεταγραφή του Ίλια Ίβιτς ήταν ο Νασίμ Χνιντ, με πολύ θετική εισήγηση πρώην μέλους του τμήματος σκάουτινγκ της ΑΕΚ. Ο οποίος διακρινόταν κατά τη παρουσία του, για την ευχέρεια με την οποία ενώ έφερνε στο προσκήνιο κάποιες περιπτώσεις, όταν προχωρούσε το θέμα και πολύ περισσότερο όταν ερχόταν κάποιος παίκτης που είχε προτείνει, μετά έψαχνες να τον βρεις. Και πολύ περισσότερο στο κάδρο των ευθυνών, όταν άρχιζαν μετά τα όργανα. Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις που είχε εμπλοκή, μετά απο λίγο καιρό... έκλαιγε η μάνα του Πελέ. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Εμπλοκή είχε και στο να χαλάσουν κάποιες άλλες περιπτώσεις, που τώρα... κλαίει μεν πάλι η μάνα του Πελέ, αλλά κλαίει με την ΑΕΚ που δε τους πήρε. (SDNA)

* Βράζουν στο…ζουμί τους στον Ατρόμητο με τις διαιτητικές αποφάσεις στον αγώνα με τον ΟΦΗ. Γι΄αυτό άλλωστε και ο Γιώργος Σπανός ζήτησε προσωπική ακρόαση απ΄τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ. Μεταξύ μας, όχι πως ο ιδιοκτήτης της περιστεριώτικης ομάδας κι άλλοι μεγαλομέτοχοι – πρόεδροι δεν διατηρούν (τηλεφωνική) επικοινωνία με τον Άγγλο αρχιδιαιτητή, αλλά ένα κατ΄ιδίαν ραντεβού στο γραφείο του σε κάθε περίπτωση έχει ξεχωριστό «ειδικό βάρος» και… μετράει περισσότερο. (SDNA)

* Ο Θανάσης Ανδρούτσος έμεινε εκτός αποστολής από το παιχνίδι με την ΑΕΚ και ο Μαρτίνς αποφάσισε να τον αφήσει εκτός και από το Μπέργκαμο. Μήπως είναι και ένα μήνυμα του Πορτογάλου; Διόλου απίθανο. Δεν έχουν περάσει άλλωστε πολλές μέρες από τότε που γράψαμε ότι ο Βρουσάι έχει προσπεράσει στην ιεραρχία τον Ανδρούτσο ως μπακ απ του Λαλά. (ΦΩΣ)

* Παρά το γεγονός πως και ο Σταμούλης έχει πάει πολύ καλά φέτος ως βασικό δεξί μπακ στην ΑΕΚ Β', μετά από ένα διάστημα απουσίας λόγω ενός προβλήματος, στην επιστροφή του δεν βρήκε άμεσα το δρόμο για την ενδεκάδα. Παίζει βασικός ο Βένταντ Ραντόνια, που στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν ήταν εναλλακτική λύση και δεν έβγαζε στη θέση τη σιγουριά του Σταμούλη. Ωστόσο στα τελευταία ματς ο Ραντόνια δείχνει σαφή βελτίωση, με αποκορύφωμα το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό Β' στο ΟΑΚΑ, που πραγματικά άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις. Να σημειώσουμε κάτι: Ο Ραντόνια είναι ένα χρόνο πιο μικρός. Γεννημένος το Σεπτέμβρη του 2001, ενώ ο Σταμούλης τον Οκτώβρη του 2001. Ίσως είναι κι αυτός ένας λόγος, που προτιμάται στη παρούσα φάση να δοθεί περισσότερος χώρος στο Βόσνιο. (SDNA)

* Για ακόμα μία χρονιά ο Ολυμπιακός πριν ξεκινήσουν τα ματς του Φλεβάρη έχει χάσει με τραυματισμό έναν παίκτη που έχει στη λίστα. Θα είναι απίθανο να παίξει ο Ροντρίγκες την άλλη εβδομάδα με την Αταλάντα. Η μια άποψη είναι ότι αν είχε προσεχθεί λίγο περισσότερο, ίσως να ήταν διαθέσιμος γι΄απόψε, διότι πρόκειται για έναν παίκτη επιρρεπή στους τραυματισμούς και οι μετρήσεις είχαν χτυπήσει καμπανάκι. Από την άλλη ο Μαρτίνς, βλέποντας την πρόοδο του Καρβάλιο, θα σκέφτεται ότι ίσως έπρεπε να συμπεριλάβει τον συμπατριώτη του στη λίστα. (ΦΩΣ)

* Σημαντική για τον Ολυμπιακό ενόψει του αποψινού αγώνα με την Αταλάντα είναι η φόρμα του Τόμας Βατσλίκ που – σύμφωνα με τους συμπατριώτες του και τα αφιερώματα τους - «θυμήθηκε» το περασμένο καλοκαίρι και τις εμφανίσεις του στο Γιούρο. Με επτά ματς από τα τελευταία εννιά να μην έχει δεχτεί γκολ. Και στην τελευταία επίσκεψή του στην Ιταλία, με την Σεβίλλη προ τριετίας, να έχει εξαιρετική παρουσία σε νίκη 1-0 επί της Λάτσιο. Ο Τσέχος θα είναι ένα «όπλο» για τον Ολυμπιακό και αποφασισμένος για να κάνει τη διαφορά. (ΦΩΣ)

* Μπορεί το όνομα του Νταμίρ Κάναντι να «παρέλασε» προ ημερών στο ρεπορτάζ του Άρη για την μετά – Μάντζιου εποχή, ωστόσο ο Αυστριακός τεχνικός δεν…συγκίνησε τους Θεσσαλονικείς ούτως ώστε να γίνει κίνηση για την μεταξύ τους συνεργασία. By the way, ο άλλοτε προπονητής του Ατρόμητου βρέθηκε στα μέρη μας τις τελευταίες ημέρες και παρακολούθησε δια ζώσης από σουίτα στο «Καραϊσκάκη» το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Εις το επανιδείν! (SDNA)

* Μπορεί να είχε αναπτυχθεί φημολογία ότι ο Ολυμπιακός θα αποκοτούσε και ελεύθερο παίκτη μέσα στον Φεβρουάριο, αλλά ουσιαστικά τέτοιο θέμα δεν τέθηκε. Οι Πειραιώτες άλλωστε έχουν ένα πολύ μεγάλο ρόστερ με πάνω από 40 ποδοσφαιριστές. Ήδη υπάρχουν αρκετοί παίκτες που δεν αγωνίζονται και κοστίζουν αρκετά χρήματα στον σύλλογο. Και ο Πέδρο Μαρτίνς δεν ήταν υπέρ μιας τέτοιας κίνησης, αφού θα ήταν δύσκολο να εντάξει έναν παίκτη στην ομάδα στο φινάλε της σεζόν. (ΦΩΣ)

* Ρεπορτάζ στη Σουηδία γράφουν ξανά τις τελευταίες μέρες για ενδιαφέρον συλλόγων της χώρας για τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Ο 26χρονος Σουηδός είναι ξεκάθαρα πως δεν βρίσκει θέση στην ενδεκάδα της ΑΕΚ και αυτή η κατάσταση τον έχει απογοητεύσει. Οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι πράγματι το καλοκαίρι θα έχουμε εξελίξεις με τον ποδοσφαιριστή. Δεδομένου πως το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2023, είναι ξεκάθαρο πως δεν θα πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος μαζί του, αν πράγματι ο όποιος προπονητής της ΑΕΚ δεν υπολογίζει σε αυτόν… (LIVESPORT)

* Τελικά δεν θα είναι 500 οι οπαδοί του Ολυμπιακού, όσο είναι δηλαδή το ποσοστό του 5% που δικαιούται μία φιλοξενούμενη ομάδα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πάνω από 800 Έλληνες θα βρεθούν στις εξέδρες του «Gewiss Stadium» για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα και να τη στηρίξουν. Από την Τρίτη είναι στη Λομβαρδία αρκετοί οπαδοί του Ολυμπιακού και σήμερα το απόγευμα θα καταφθάσουν οι τελευταίοι. (ΦΩΣ)