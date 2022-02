ΠΑΟΚ: Πολυτιμότερος του ματς με τον Ατρόμητο ο Μιτρίτσα

Ο Αλεξάνδρου Μιτρίτσα αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης του Δικεφάλου στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, μετά από σχετική ψηφοφορία που διοργάνωσαν οι «ασπρόμαυροι».

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Ο Αλεξάντρου Μιτρίτσα αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Ατρόμητο στο γήπεδο της Τούμπας για την 23η αγωνιστική της Super League Interwetten 2021-22.

Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε πολύ κόντρα στον Ατρόμητο, είχε όμως το καθαρό μυαλό και την απαιτούμενη υπομονή, έμεινε συγκεντρωμένος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και κατάφερε να πάρει ένα ακόμα τρίποντο.

Εκ των κορυφαίων του Δικεφάλου ήταν ο Αλεξάντρου Μιτρίτσα. Ο Ρουμάνος βρίσκεται σε περίοδο φόρμας και το απέδειξε σε ένα ακόμα παιχνίδι. Έτρεξε πολύ, ταλαιπώρησε την αντίπαλη άμυνα, δημιούργησε φάσεις γι’ αυτόν και τους συμπαίκτες του κι ήταν κομβικός και στο πρέσινγκ της ομάδας.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match ο Μιτρίτσα συγκέντρωσε το 50,22% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Χοσέ Κρέσπο ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που έκρινε με το γκολ την αναμέτρηση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο εξαιρετικός σε ένα ακόμα παιχνίδι Ζόαν Σάστρε, που έκανε τα πάντα σε άμυνα κι επίθεση.